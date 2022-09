Como se Tornar um Líder Humanizado e Inovador

Uma liderança humanizada é necessário para empresas que desejam manter seus liderados engajados e com segurança psicológica, proporcionando assim, sucesso para os negócios.

A gestora de carreiras, CEO e especialista em desenvolvimento humano, Madalena Feliciano, destaca que, além de ter no time pessoas com competências e habilidades diversas, o ponto mais importante para construir uma equipe de sucesso é a conexão desenvolvida com o gestor e o tratamento do time como parte essencial e de grande importância para a organização.

É importante que o líder entenda o trabalho do seu time, suas tarefas e seus desafios cotidianos. Um líder inovador e humanizado é um bom coach, sempre aconselha seus liderados perante dificuldades e usa toda oportunidade de solução de problemas que tem para ensinar algo aos seus colaboradores.

“Um ambiente que passe segurança e confiança ao time também é essencial, para que a equipe se sinta confiante em contribuir com sugestões e ideias sem que sejam punidos ou ridicularizados por colegas, podendo ser usadas nesses casos, ferramentas de qualidade voltadas para o senso em comum: brainstorming (técnica de discussão em grupo para levantar ideias e solução de problemas), votação múltiplas, técnica de grupo nominal (TGN), entre outras.” esclarece Madalena.

Dicas de habilidades comportamentais para desenvolver bons líderes:

— Tomada de decisões rápidas e efetivas;

— Utilização de dados para basear orientação aos resultados;

— Comunicação clara;

— Flexibilidade;

— Poder de negociação -- diálogo;

— Criação de conexão e bons relacionamentos;

— Mentoria;

— Autogestão;

— Inteligência emocional.

A gestora de carreiras e CEO, Madalena Feliciano, ressalta que, para deixar sua liderança ainda mais humanizada, é importante que você valorize as pessoas e ame o que você faz, que você priorize a igualdade e diversidade, seja líder de si mesmo e trabalhe com feedbacks, pois um bom líder precisa ouvir a sua equipe e criar conexão e confiança dentro do seu time.

“Além disso, ter empatia e solidariedade são pontos-chave para uma liderança humanizada. Pois um time que se sente bem e motivado a buscar resultados, será muito mais produtivo e seguro do que uma equipe cheia de problemas e infeliz.” finaliza Madalena Feliciano.

Mais Sobre Madalena Feliciano:

Mãe de 05 filhos, 02 netas, Madalena Feliciano é Empresária, CEO de três empresas, Outliers Careers, IPCoaching e MF Terapias, consultora executiva de carreira e terapeuta, atua como coach de líderes e de equipes e com orientação profissional há mais de 20 anos, sendo especialista em gestão de carreira e desenvolvimento humano. Estudou Terapias Alternativas e MBA em Hipnoterapia. Já concedeu entrevistas para diversos programas de televisão abordando os temas de carreira, empregabilidade, coaching, perfil comportamental, postura profissional, hipnoterapia e outros temas relacionados com o mundo corporativo.

Mater Coach, Master em PNL e Hipnoterapeuta, Madalena realiza atendimentos personalizados para: Fobias, depressão, ansiedade, medos, gagueira, pânico, anorexia, entre muitos outros.