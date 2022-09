Americanas S.A. abre inscrições para Estágio em Loja em todo o Brasil

A Americanas S.A. - dona de grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime -- está com inscrições abertas para o seu Programa Estágio em Loja 2022, uma das principais portas de entrada para a liderança de loja da companhia. A Americanas S.A. busca candidatos que pensem grande, tenha muita vontade de aprender, queiram se desenvolver de forma acelerada e ter a possibilidade de se tornar, em apenas seis meses, líderes de uma das mais de 1.800 unidades da Americanas em todo o País. As inscrições vão até o dia 4 de setembro.

Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil com graduação prevista para julho de 2023, nos cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia Estatística, Física, Matemática e Engenharias. Não é necessário ter nenhuma experiência prévia e as vagas também são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD). O trabalho será no modelo presencial e os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Com acompanhamento constante por gerentes, supervisores e pelos times de loja e da área de Gente e Gestão, os estudantes universitários conhecerão de perto a rotina das lojas físicas da companhia e se desenvolverão em áreas como logística, financeiro, dados, comercial e muitas outras. O programa prevê ainda uma série de treinamentos online por meio da universidade corporativa da companhia.

Eduardo Gabardo, ex-estagiário de loja e hoje diretor executivo de operações da Americanas S.A., reforça as infinitas possibilidades de desenvolvimento que o programa proporciona. “Ingressei na turma de 2005 e posso dizer que me desenvolvi de forma acelerada desde o primeiro dia de trabalho. O Estágio em Loja reflete muito essa forte cultura de desenvolvimento que temos na companhia: queremos descobrir novos talentos e desenvolvê-los para assumirem grandes desafios e crescerem junto conosco. Tenho muito orgulho em dizer que minha trajetória de sucesso aqui começou com esse programa”, afirma Gabardo.

Hoje, a Americanas S.A. soma um time de mais de 40 mil colaboradores; tem mais de 3.500 lojas físicas em todos os estados, sendo 1.800 unidades da marca Americanas; uma plataforma de logística que entrega em 100% dos CEPs brasileiros -- e até mesmo nos becos e vielas das favelas; e uma plataforma de e-commerce que disponibiliza mais de 136 milhões de itens nos sites e apps da Americanas, Submarino e Shoptime.

Benefícios, processo seletivo e inscrições -- A companhia oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição e seguro de vida, além de descontos exclusivos do Clube Allya e em unidades físicas da Americanas e nos apps e sites Americanas, Submarino e Shoptime.

O processo seletivo para o Programa Estágio é predominantemente online e compreende etapas como Testes Online Gamificados, Desafio Decode, Game Americanas S.A., Desafio com Liderança e Painel com a Diretoria. As inscrições podem ser feitas até 04 de setembro no site.