Bolsonaro X Rede Globo de Televisão

Com a palavra o Editor

Por Gideone Rosa

Ontem pude acompanhar a "entrevista" com o candidato a reeleição, Jair Bolsonaro.

Foi lamentável o que ocorreu, insistiram em resposta do candidato as quais já sabiam essas respostas, fizeram muito pretéritos perfeitos, ficaram presos a perguntas que o candidatos não iria mesmo responder, as que respondeu foi no mínimo ser redundante.

Pecaram e perderam tempo, pois poderiam ter extraído do candidato quais suas propostas para um eventual futuro governo, caso venha a ser reeleito, mas não, preferiram ficar presos, insistentes, a um passado o qual todos nós já sabemos as respostas.

Perdeu a emissora, perdeu o candidato, ...e perdemos nós eleitores, que desprendemos de tempo para que pudéssemos saber quais os planos de governo do pretenso futuro presidente.

É admirável como pode a Segunda Maior Rede de Televisão do Mundo se prender e ao mesmo tempo se perder em uma entrevista a qual poderia ter contribuído ao eleitor um decisão de voto, ou no mínimo proporcionado ao eleitor qual o melhor caminho a ser tomado nessa eleição tão conturbada.

O que posso dizer? Foi extremamente lamentável.