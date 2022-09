Contagem de público de ato do PT varia de 4.190 a 9.580 pessoas

Poder360

A contagem de público do comício de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo, no sábado (20.ago.2022), variou de 4.190 a 9.580 pessoas. O partido esperava 100.000 apoiadores no evento. Disse que 70.000 compareceram.

O Poder360 analisou diferentes imagens aéreas do comício, em momento de grande concentração de público.

Nas primeiras imagens analisadas, ainda durante o evento, é possível estimar cerca de 4.200 apoiadores de Lula. Para essa estimativa, o Poder360 usou frames da transmissão de diferentes ângulos e que registravam segmentos do público participante.

Por meio de fotos oficiais que abrangem uma área maior do ato, as quais o Poder360 teve acesso neste domingo (21.ago.), a contagem alcançou uma nova estimativa, de quase 6.900 pessoas –leia mais abaixo.

Já a análise de pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) das imagens do ato do PT considerou o pico de público às 13h20, quando 9.580 pessoas estariam no evento. O diagnóstico foi feito pelo grupo de pesquisa Monitor do Debate Político no Meio Digital, da EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades).

A avaliação da estimativa de público é dos pesquisadores Pablo Ortellado e Márcio Moretto. Eles informaram que “a precisão do algoritmo é de 84,5% e a acurácia de 80,1%”. Eis a íntegra (3 MB) da nota técnica elaborada pelo grupo.

O Poder360 informou aos pesquisadores da USP sobre a meticulosa contagem manual que fez a partir da foto com alta resolução dos presentes ao ato. A diferença entre essa contabilização manual e a realizada pelo sistema informatizado foi de 2.691 pessoas.

“Tanto o método utilizado pelo Poder360 quanto o método utilizado pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital podem ter imprecisões. Considerando as imprecisões possíveis de ambos os métodos, os valores, embora distintos, estão dentro da margem esperada de erro”, avalia Moretto, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital.

Abaixo a imagem dos pesquisadores para estimar o público no momento de pico do evento (13h20):

METODOLOGIA

Utilizando a foto concedida pelos pesquisadores da USP, o Poder360 aplicou a mesma metodologia para as primeiras imagens aéreas disponíveis.

Ao dividir a foto da USP em 28 quadrantes, como observado a seguir, foi possível estimar o número de 6.889 pessoas no ato de Lula no Vale do Anhangabaú. Segundo a contagem do jornal digital, o quadrante com o maior número de pessoas é o 2, um dos mais próximos do palco, com 640 apoiadores, aproximadamente. Também há quadrantes mais afastados e com pouca gente, como o 25, com 15 pessoas.

É necessário considerar, no entanto, que há dificuldade para contabilizar pessoas que estão sob árvores, faixas e estruturas montadas cobertas (nos quadrantes 6, com teto branco, e 19, com teto roxo).

© Fornecido por Poder360 Imagem aérea do ato de Lula em São Paulo

COMÍCIO EM SÃO PAULO

Este é o 2º comício que Lula realiza neste início de campanha presidencial, que começou em 16 de agosto. O 1º foi em Belo Horizonte (MG) na 5ª feira (18.ago.2022). O ato era considerado pela cúpula petista como o mais importante pelo caráter simbólico e histórico do local escolhido. Por isso, havia expectativa de reunir um grande público.

O medo de que o evento não tive presença expressiva foi colocado por Lula em algumas das reuniões do comitê político da campanha.

O Vale do Anhangabaú foi palco de imensa manifestação em 1984 pelas Diretas Já, movimento em prol da eleição direta para presidente da República e pelo fim da ditadura militar.

Ao discursar, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula, lembrou que ambos estiveram presentes no evento histórico. “Há quase 40 anos estivemos neste mesmo vale. Aqui estávamos em partidos diferentes, ele construindo o PT, eu na bancada estadual do partido que propôs as diretas. As diretas não passaram, mas ali começou a morrer a ditadura. Estávamos do mesmo lado, da democracia, do povo”, disse.

“Hoje voltamos aqui porque o Brasil precisa, a democracia está em risco, precisamos fortalecer o processo democrático”, completou.

FRIO EM SÃO PAULO

Em seu discurso, Lula disse que a campanha considerou não realizar o comício neste sábado por causa das condições climáticas: “Até 5ª feira [18.ago], tinha uma grande celeuma se a gente ia fazer esse ato aqui porque os celulares estavam dizendo que ia ter 9ºC de temperatura e estaria chovendo”.

“Eu cheguei a dizer que cada companheiro que estivesse com frio, colocasse um casaco e trouxesse sua namorada para cá, porque juntos e abraçados a temperatura iria subir a 39ºC aqui, e daqui a pouco, as pessoas iam querer, quem sabe, ficar até de sunga”, disse o petista.

De acordo com o Climatempo, a capital paulista registrou temperatura máxima de 13ºC e mínima de 8ºC no sábado.