ENEL PROMOVE OFICINA, TROCA DE LÂMPADAS E ORIENTAÇÕES SOBRE TARIFA SOCIAL EM JATAÍ

Goiânia, 22 de agosto de 2022 – A Enel Distribuição Goiás realiza nesta terça-feira (23), em Jataí, palestra com dicas de consumo consciente, troca de lâmpadas e sorteio de brindes, ações do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente. A companhia também vai orientar a população sobre o Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, uma iniciativa do Projeto Enel Compartilha Cidadania na quarta-feira (24).

Das 9h às 15h, na Associação de Moradores do Jardim Paraíso, haverá oficina voltada para o uso mais eficiente da energia em casa. A ação dá dicas sobre a utilização correta dos aparelhos domésticos, sem gastos desnecessários, o que promove uma maior economia na conta de luz. Para que o processo de aprendizagem seja mais prático, é disponibilizada uma maquete que simula o consumo dentro de uma casa. A iniciativa também aborda educação financeira, reaproveitamento de alimentos e reciclagem.

Ainda na terça (23), das 14h às 18h, no Cras Mauro Bento, a população poderá participar de uma roda de conversas sobre direitos sociais e receber orientações a respeito do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. O programa concede descontos de até 65% na conta de energia de clientes de baixa renda. Para ser incluído é necessário ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e preencher os requisitos necessários do programa do Governo Federal. Já na quarta-feira (24), das 8h às 12h o bate-papo será no Cras Jardim das Liberdades e, das 14h às 18h, no Cras Vila Sofia.

Em todos os eventos o público poderá trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares –, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas. Será permitida a troca de até quatro lâmpadas por unidade consumidora.