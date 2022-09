Hábitos que podem dar multa e poucas pessoas sabem

Por Raíssa Ribeiro

Avançar no semáforo vermelho, cometer uma infração grave, estacionar em lugar proibido, isso todas as pessoas que tem CNH já sabem. Mas você sabia que existem alguns hábitos que fazemos sem perceber que também podem dar multa?

Apesar de muitos acharem que esses hábitos não são vistos, um simples clique do radar no colega de trás pode pegar você também fazendo coisa errada. Ou um guarda de trânsito pode aparecer do seu lado sem você perceber... sem falar na blitz.

Por isso, fique atento! Além de poder levar multa, você pode colocar a sua vida e a de outros em perigo.

Dirigir de chinelo

Normalmente é falado nas aulas da Auto Escola sobre ser proibido dirigir de chinelo, mas pra quem já tirou a carteira há um tempo, é bom lembrar. O chinelo pode enroscar no pedal e acabar travando, causando acidentes. O mesmo vale para o uso de saltos altos para mulheres.

Se estiver com um desses calçados, prefira tirar e dirigir descalço.

Jogar lixo pela janela

Além de errado, jogar lixo no chão pela janela é motivo de multa. Se um guarda de trânsito flagrar um motorista arremessando objetos, a pessoa pode levar 4 pontos na carteira e ter que desembolsar R$ 130. Melhor ter um lixinho no carro ou esperar chegar em casa, né?

Não dar passagem na esquerda

Nunca sabemos o que está acontecendo no carro atrás do nosso, por isso a regra é sempre dar passagem na pista da esquerda para quem estiver pedindo, seja quem for.

Já pensou tem alguém passando mal? Você não vai querer carregar essa culpa (e nem a multa) com você.

Não dar passagem para serviços de emergência

Esse ponto nem é discutível: ao ouvir barulhos de sirene, abra espaço para a passagem da viatura. Aí vale avançar o farol, jogar o carro (com cautela) pra calçada e tentar liberar a passagem rápida.

Dirigir com o braço pra fora

Muita gente, principalmente em dias mais quentes do ano, tem o hábito de colocar o braço pra fora do carro pra tomar um “ventinho”. Mas esse hábito pode causar vários problemas, tanto pelo motorista não estar com as duas mãos no volante como por ter um membro exposto pra fora, que pode ser prejudicado seriamente em caso de acidente.

A multa nesses casos é de R$ 130 e 4 pontos na carteira de habilitação.