Curso de Direito será ofertado na Una Jataí a partir de 2023

A partir de 2023, a população de Jataí e região poderá cursar a graduação em Direito na Una Jataí, integrante do Ecossistema Ânima. O curso foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em novembro de 2021 e recebeu, na última sexta-feira, 12 de agosto, a liberação para ser ofertado na Faculdade.

Ainda no ano passado, o curso havia sido avaliado com nota máxima por uma comissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A avaliação considerou critérios como a infraestrutura, o projeto pedagógico e a qualidade do corpo docente.

“Todo o curso foi planejado para proporcionar uma formação integral, baseada no desenvolvimento de competências técnicas sólidas no campo jurídico”, explica a Coordenadora de Direito e Gestão da Una Jataí, Regina Teresa Pinheiro da Silva.

“Além disso, as trilhas de conhecimento são construídas a partir do diálogo humanístico e incorporam as mudanças do mundo digital, como propõe o ecossistema de aprendizagem adotado pela Una”.

Ela ressalta que o curso terá duração de 10 semestres e contará com uma grade curricular ampla, mesclando disciplinas tradicionais com conteúdos inovadores. Além disso, contará com corpo docente composto por mestres e doutores, que impulsionarão atividades de extensão, iniciação científica e aprendizagem prático-profissional junto à comunidade.

“Nossa matriz curricular será moderna e terá o objetivo de formar o aluno profissionalmente, para que ele possa atuar no mercado de trabalho”, avalia. “Para isso, o curso também desenvolverá habilidades socioemocionais, garantindo uma formação sólida tanto em disciplinas de cunho geral e humanístico quanto em disciplinas de caráter estritamente jurídico, práticas e teóricas”.

A gerente da Una Jataí, Ariane Mutti, comemora a liberação. “Estamos muito felizes por podermos ofertar o curso de Direito à sociedade jataiense”, celebra. “O nosso compromisso, na Una, é sempre com uma formação humanística, sólida e ampla. Dessa vez, podemos capacitar bacharéis para atuar nos mais variados ramos do direito e nas carreiras jurídicas tradicionais”.

Sobre o curso De acordo com o Censo da Educação Superior 2020, elaborado pelo MEC em parceria com o Inep, o curso de Direito é o segundo mais procurado no Brasil, totalizando 759.351 matrículas em instituições do Ensino Superior. Para Silva, o número se explica porque a graduação em Direito abre muitas portas no mercado de trabalho.

“O curso oferece uma formação ampla, que permite ao aluno atuar em diversas áreas, como Direito Comercial, Direito do Consumidor, Direito Trabalhista, Direito Tributário e muitos outros”, explica a Coordenadora. “Além disso, o recém-formado tem a possibilidade de trabalhar em diversos cargos, como advogado, juiz, procurador, defensor público, delegado, pesquisador e professor”.

Além disso, o curso oferece outras vantagens no mercado de trabalho, como diversas possibilidades de concursos públicos; oportunidades de emprego em áreas menos tradicionais, como departamentos jurídicos de empresas, consultorias, diplomacias e gestão pública; e remuneração média maior que de outros profissionais.

Os interessados em se pré-inscrever no curso de Direito, que será ofertado na Una Jataí a partir de 2023, podem preencher o Formulário de Pré-Inscrição da Una Jataí.