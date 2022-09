Clube Agro Brasil apresenta novidades durante o Congresso Andav 2022

O Clube Agro Brasil, primeiro programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro, que conecta indústria, canais de venda e produtores rurais, vai participar da próxima edição do Congresso Andav, principal ponto de encontro para networking e atualização dos profissionais que atuam no setor da distribuição de insumos agropecuários. O evento acontece de 17 a 19 de agosto, em São Paulo, no Transamérica Expo Center.

Ampliar relacionamento e reforçar o posicionamento de marca no segmento de fidelidade no agro é um dos objetivos do Clube Agro Brasil, que estará no congresso com um stand, bem como realizará ações de ativação no local. Na ocasião, a empresa ainda pretende apresentar algumas novidades no portfólio de seus produtos e marcar uma nova etapa na história do Clube.

"Assim como outros setores, o agro também precisa gerar bons negócios e ter a tecnologia como aliada na tomada de decisão. E pensando nisso, o Clube Agro Brasil vem apostando em inovação. Queremos oferecer cada vez mais opções para o produtor rural e os canais de vendas de forma estratégica, buscando o crescimento sustentável para todos. E, por isso, consideramos importante apresentar as nossas novidades em um dos maiores eventos que reúne lideranças do setor ", explica Eric Chinen, diretor Comercial do Clube Agro Brasil.

Ação com Movida

Para o evento, o Clube Agro Brasil firmou uma parceria com a Movida na qual possibilita a locação de veículos com mais vantagens. O produtor rural que fizer a locação de um veículo Movida vai acumular muitos pontos, ou seja, terá o benefício de 8 pontos a cada R$1,00 gasto. Para participar da campanha é necessário acessar o site https://parcerias.movida.com.br/clubeagro

Além dessa ação, também terá uma oferta especial, mais um condutor sem pagar nada por isso, através do uso do promocode.

Mais informações:

O período das reservas é de 15 a 22/08 e retirada até 31/08.

Para o condutor adicional é grátis a reserva e retirada até 31/08. E é necessário utilizar o cupom: AGO22CONDUTOR

Sobre o Clube Agro Brasil

Criado em 2020, o Clube Agro Brasil é o primeiro programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro, que conecta indústria, canais de venda e produtores rurais. No Clube, o produtor rural acumula pontos, resgata cupons de desconto e os utiliza na compra de produtos e insumos agropecuários de qualquer marca associada. O Clube Agro Brasil conta com sede administrativa em Campinas (SP) e uma unidade de tecnologia em Barra Bonita (SP). Mais informações no website: https://www.clubeagro.com.br/home