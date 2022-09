Medo de envelhecer pode evoluir para quadros de depressão

Identificar as marcas da idade em si mesmo figura entre as principais preocupações da humanidade. Os pés de galinha no reflexo do espelho e a perda do volume facial aparente em fotografias indicam que o processo natural de envelhecimento está acontecendo, porém, carregam simbologias que assombram a mente da população. Embora o medo de envelhecer, conhecido como gerontofobia, não seja registrado na CID-10 (Classificação Internacional de Doenças), o quadro pode evoluir para crises de ansiedade, neurose e depressão.

Foto: UOL

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Karen Loiola, a gerontofobia é caracterizada pela aversão aos sinais do tempo no próprio corpo, como rugas de expressão e a diminuição da mobilidade, assim como por pessoas idosas. "Vários fatores podem definir se a pessoa convive ou não com esse medo e a maioria dos impactos estão relacionados à aparência física e às dificuldades sociais”, afirma.

O medo excessivo e desproporcional da terceira idade pode começar até mesmo em adolescentes e jovens adultos. A preocupação está relacionada com a reflexão sobre a proximidade da morte e com a dificuldade em lidar com as mudanças do corpo. Outros fatores que podem influenciar esse quadro são cobranças sociais que acontecem a adultos sem filhos ou pessoas que ainda não atingiram o sucesso profissional. Como explica a coordenadora da Anhanguera, a corrida para alcançar o status imposto culturalmente pela sociedade pode desencadear traumas e doenças emocionais. O acompanhamento psicoterapêutico é recomendado em casos extremos relacionados a essa preocupação.

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Envelhecer é uma benção negada a muitos. Só não envelhece quem morre cedo e não aproveita a fase da maior experiência e maturidade. A velhice também é um estado de espírito. Conheço velhos com 20 anos de idade. Daqueles bem rabugentos, ranzinzas e inflexíveis, cansados para tudo e que não suportam novidades ou mudanças. RevistaInterativa

Envelhecer é um processo inevitável e algumas práticas são necessárias para que o caminho dos 60 anos ou mais seja saudável. Segundo o professor Hoffmann, a prática de exercícios físicos irá diminuir os riscos de depressão, além de fortalecer os músculos e aumentar a flexibilidade dos movimentos. A prevenção e exames de rotina são importantes para evitar ou tratar de problemas típicos da terceira idade.

A convivência entre gerações diferentes pode promover o envelhecimento saudável e combater a gerontofobia, uma vez que há a compreensão das peculiaridades em ser idoso. “É preciso cultivar os vínculos sociais nos diferentes períodos da vida. É saudável manter o contato com amigos ou fazer novas amizades”, finaliza.

Sobre a Anhanguera

Fundada em 1994, a Anhanguera já transformou a vida de mais de um milhão de alunos, oferecendo educação de qualidade e conteúdo compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão, presenciais ou a distância.

Presente em todos os estados brasileiros, a Anhanguera presta inúmeros serviços à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Anhanguera oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.