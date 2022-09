Vendas do Peugeot 208 crescem 133% e 1.0 faz sucesso

No acumulado de 2022 até julho, a Peugeot atingiu 2,5% de market share e crescimento de 67% com 25.180 unidades emplacadas, contra 15.043 veículos comercializados no mesmo período de 2021.

Somente no sétimo mês do ano, foram emplacadas 3.495 unidades dos modelos da marca do leão – alta de 14% ante as vendas do mesmo mês do ano anterior (3.074).

Peugeot 208

Segundo divulgado pela marca, o 208 segue na liderança como o modelo que mais cresce em vendas no segmento B-Hatch, tanto em percentual quanto em volume.

No acumulado do ano, o veículo emplacou 133% a mais que o mesmo período de 2021. Foram 17.885 unidades do hatch comercializadas – diferença de 10.195 veículos.

Quando comparado somente ao mês de julho, a alta na comercialização do modelo foi de 71% (Jul/22: 2.803 – Jul/21:1.637).

© Fotos: Divulgação Novo Peugeot 208 deve ganhar motor 1.0 e multimídia de 10″