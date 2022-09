Preocupados com eleições, brasilianos estão indo para os EUA

Por Jéssica Cunegundes

Há um número expressivo de brasileiros preocupados com duas eleições: a de 2 de outubro, no Brasil, e a dos Estados Unidos, tradicional eleição de meio de mandato, um teste para o atual presidente norte-americano Joe Biden. A advertência é do especialista em investimentos Ariel Yaari e da advogada especializada em imigração aos EUA, Anita Mignone, que também é socióloga.

Uma pesquisa do BofA Securities, divisão de investimentos da multinacional americana Bank of America, revelou que 40% dos investidores estão atentos aos planos fiscais após as eleições brasileiras, uma vez que os líderes das pesquisas de intenção de votos vêm falando sobre mudanças em teto de gastos; enquanto 45% já estão preocupados com a situação das contas públicas no curto prazo.

A dupla acumula centenas de casos de imigração com sucesso e podem comentar os cenários, brasileiro e americanos, baseados em experiências de casos e análises política e econômica.