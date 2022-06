Transplantes fecais revertem marcas do envelhecimento

Em camundongos velhos, essas mudanças prejudiciais no intestino, olho e cérebro podem ser revertidas com o transplante da microbiota intestinal de camundongos jovens. / Foto: Divulgação/Editorial

Por Rubens de Fraga Júnior

Na busca pela juventude eterna, os transplantes de fezes podem reverter o processo de envelhecimento. No entanto, cientistas do Instituto Quadram e da Universidade de East Anglia forneceram evidências a partir de pesquisas em camundongos de que o transplante microbiota de camundongos jovens para camundongos velhos pode reverter as marcas do envelhecimento no intestino, olhos e cérebro.

No experimento reverso, micróbios de camundongos idosos induziram inflamação no cérebro de receptores jovens e esgotaram uma proteína-chave necessária para a visão normal. Essas descobertas mostram que os micróbios intestinais desempenham um papel na regulação de alguns dos efeitos prejudiciais do envelhecimento e abrem a possibilidade de terapias baseadas em micróbios intestinais para combater o declínio na vida adulta.

O professor Simon Carding, da Norwich Medical School da UEA e chefe do Programa de Pesquisa em Micróbios e Saúde do Instituto Quadram, disse que "este estudo inovador fornece evidências tentadoras do envolvimento direto de micróbios intestinais no envelhecimento e no declínio funcional do cérebro, função e visão, e oferece uma solução potencial na forma de terapia de reposição de micróbios intestinais".

Já se sabe há algum tempo que a população de micróbios que carregamos em nosso intestino, coletivamente chamada de microbiota intestinal, está ligada à saúde. A maioria das doenças está associada a mudanças nos tipos e comportamento de bactérias, vírus, fungos e outros micróbios no intestino de um indivíduo.

Algumas dessas mudanças na composição da microbiota acontecem à medida que envelhecemos, afetando negativamente o metabolismo e a imunidade, e isso tem sido associado a distúrbios relacionados à idade, incluindo doenças inflamatórias intestinais, além de distúrbios cardiovasculares, autoimunes, metabólicos e neurodegenerativos.

Para entender melhor os efeitos dessas mudanças na microbiota na velhice, cientistas do Quadram Institute transferiram os micróbios intestinais de camundongos idosos para camundongos jovens saudáveis ​​e vice-versa. Eles então analisaram como isso afetou as marcas inflamatórias do envelhecimento no intestino, cérebro e olhos, que sofrem de função em declínio na vida adulta.

O estudo, publicado na revista Microbiome, descobriu que a microbiota de doadores levou à perda da integridade do revestimento do intestino, permitindo que produtos bacterianos passassem para a circulação, o que resulta no desencadeamento do sistema imunológico e inflamação no cérebro e olhos.

A inflamação crônica relacionada à idade, conhecida como inflamaging, tem sido associada à ativação de células imunes específicas encontradas no cérebro. Essas células também foram superativadas nos camundongos jovens que receberam transplantes de microbioma envelhecido.

No olho, a equipe também descobriu que proteínas específicas associadas à degeneração da retina estavam elevadas nos camundongos jovens que receberam microbiota de doadores velhos.

Em camundongos velhos, essas mudanças prejudiciais no intestino, olho e cérebro podem ser revertidas com o transplante da microbiota intestinal de camundongos jovens.

Em estudos em andamento, a equipe agora está trabalhando para entender quanto tempo esses efeitos positivos podem durar e identificar os componentes benéficos da microbiota do doador jovem e como eles impactam em órgãos distantes do intestino.

A microbiota de camundongos jovens e os camundongos velhos que receberam transplantes de microbiota jovem foram enriquecidos em bactérias benéficas que anteriormente foram associadas à boa saúde em camundongos e humanos.

Os pesquisadores também analisaram os produtos que essas bactérias produzem ao decompor elementos de nossa dieta. Isso descobriu mudanças significativas em determinados lipídios (gorduras) e metabolismo de vitaminas, que podem estar ligados às mudanças observadas nas células inflamatórias do olho e do cérebro.

Caminhos semelhantes existem em humanos e a microbiota intestinal humana também muda significativamente na vida adulta, mas os pesquisadores alertam sobre a extrapolação de seus resultados diretamente para humanos até que estudos semelhantes em humanos idosos possam ser realizados.

Uma nova instalação para Terapia de Reposição de Microbiota (MRT), também conhecida como Transplante de Microbiota Fecal (FMT), está sendo construída no Quadram Institute, que facilitará esses ensaios, bem como outros estudos para condições relacionadas à microbiota.

O principal autor do estudo, dr. Aimee Parker, do Quadram Institute, disse: "Ficamos empolgados ao descobrir que, alterando a microbiota intestinal de indivíduos idosos, poderíamos resgatar indicadores de declínio associado à idade comumente observados em condições degenerativas do olho e cérebro”.

Os resultados fornecem mais evidências das importantes ligações entre micróbios no intestino e envelhecimento saudável dos tecidos e órgãos ao redor do corpo. Dr. Aimee Parker pontua: “Esperamos que nossas descobertas contribuam para entender como podemos manipular nossa dieta e nossas bactérias intestinais para maximizar a boa saúde mais tarde na vida”.

“A transferência de microbiota fecal entre camundongos jovens e idosos reverte as marcas do envelhecimento do intestino, olho e cérebro” foi publicado na revista Microbiome.

Fonte: Aimée Parker et al, Fecal microbiota transfer between young and aged mice reverses hallmarks of the aging gut, eye, and brain, Microbiome (2022). DOI: 10.1186/s40168-022-01243-w

Rubens de Fraga Júnior é professor de Gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) e é médico especialista em Geriatria e Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).