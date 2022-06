Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Alessandra: projeto cria programa de saúde solidária

Por Francisco Cabral

A Câmara aprovou projeto da vereadora Alessandra Oliveira que institui o programa Sábado da Saúde Solidária no município. Os objetivos são atender a população quanto às necessidades médicas e odontológicas, especialmente aos que, no período comum de funcionamento dos postos de saúde, não conseguem agendar seus atendimentos, e contribuir para a redução da fila de espera para realização de exames e atendimentos ambulatoriais. Os atendimentos feitos pelo programa se limitarão aos casos de baixa complexidade que não exijam internação e, caso seja constatado através de avaliação a necessidade de internação, consulta e/ou exames específicos, deverá o paciente ser encaminhado aos especialistas. O programa também deverá disponibilizar vacinas para que seja possível completar a carteira vacinal de adultos e crianças.

Outras notícias do Legislativo Jataiense

Abimael pede recapeamento de ruas do bairro José Bento

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal o recapeamento das ruas Dona Ana Luíza, Tio Joaquim, Tia Jerônima, Ilda de Souza, Dona Sebastiana, Tia Jordina, Tia Maria Vieira da Cunha e Tia Luíza e das avenidas Tio Pedro e Antônio Bento, localizadas no bairro José Bento. “A situação crítica do asfalto dessas vias compromete a segurança de motoristas e pedestres que precisam utilizá-las”, afirmou o parlamentar. “Diante disso, é inquestionável a necessidade e a urgência no aludido recapeamento, com o intuito de zelar não só por um local bonito e agradável para se viver, mas sobretudo promover segurança aos condutores de veículos e pedestres”.

Adilson solicita restauração de vias localizadas na Vila Progresso

O vereador Adilson Carvalho reivindicou ao executivo o recapeamento das ruas Caçu, Santo Antônio, Caiapônia, Mineiros, Bela Vista e Pereira Lopes, localizadas na Vila Progresso. Segundo ele, trata-se de um antigo anseio dos moradores da região e das pessoas que utilizam as vias diariamente. “As ruas se encontram danificadas, dificultando a trafegabilidade e causando transtornos não só aos moradores que nelas residem, como também aos condutores de veículos que trafegam por elas”, afirmou.

Carlinhos e Deuzair sugerem Passe Livre Estudantil

Os vereadores Carlinhos Canzi e Deuzair Parente sugeriram ao governo estadual a implantação do Programa Passe Livre Estudantil em Jataí. Eles ressaltam que o município tem se consolidado como polo universitário no Centro-Oeste, recebendo estudantes de todas as regiões do país. “O programa passe livre estudantil assegura ao estudante duas viagens gratuitas por dia e até 48 por mês, sendo o saldo não cumulativo, ou seja, se o estudante não utilizar todos os créditos, no mês seguinte será creditada apenas a diferença para completar as 48 viagens”, explicaram. “O passe livre estudantil visa fornecer condições para locomoção de estudantes que dificilmente conseguiriam pagar pelo preço do transporte de maneira regular para atender às aulas demandadas”.