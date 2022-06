FGV Direito Rio recebe inscrições para Doutorado em Direito da Regulação

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) recebe inscrições para a turma de Doutorado em Direito da Regulação, para ingresso em 2022.2. Serão oferecidas duas vagas, divididas em duas linhas de pesquisa: “Governança Regulatória, Instituições e Justiça” e “Economia, Intervenção e Estratégias Regulatórias”. Os interessados poderão realizar a inscrição até as 18h do dia 24 de junho pelo site da Fundação.

A FGV Direito Rio acredita na democratização do ensino, na capacitação de pessoas e no desenvolvimento de talentos voltados para o mercado de trabalho, para a carreira acadêmica e a transformação social. Comprometida com os valores da diversidade e da inclusão, a FGV incentiva especialmente a inscrição de mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, transexuais, travestis e transgêneras, com deficiência ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica em seus processos seletivos.

O processo de seleção será dividido em quatro etapas: prova de língua inglesa; prova escrita de conhecimentos específicos; avaliação do projeto de tese e entrevista com a Comissão de Seleção e apresentação oral do projeto de tese. O edital prevê a oferta de duas bolsas para os aprovados na modalidade Prosup/Capes destinadas aos alunos que venham a se dedicar exclusivamente ao doutorado. Para mais informações, acesse o EDITAL.

Serviço

Evento:​ Processo Seletivo para Doutorado Acadêmico em Direito da Regulação/2022.2

Inscrições:​ até as 18h do dia 24/06/22

Local das aulas:​ Sede da FGV -- Praia de Botafogo, 190, -- Rio de Janeiro -- RJ

Inscrições no link.

Informações no link.