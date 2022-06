Sírio-Libanês abre processo seletivo para a segunda edição do Programa Tech Estágio

As inscrições já estão abertas a partir deste 20 de junho, para tecnólogos em formação e universitários dos cursos de Ciências da Computação, Tecnologia, Engenharias, Matemática, Física e Estatística.

Os estudantes, amantes do universo tech, já podem se inscrever para a segunda edição do Programa Tech Estágio do Hospital Sírio-Libanês, voltado para Tecnologia e Inovação. O processo seletivo acontece em fases coordenadas pelo Hospital em parceria com a Let’s Code, edtech pioneira no modelo eduployment no Brasil. As etapas incluem teste, entrevista online e terá Coding Tank, na fase final, com atividades práticas de códigos de programação, e até um Hackathon, em que os participantes receberão um desafio com alguns dias para entrega do projeto. Ao final da jornada tecnológica, ao menos 6 participantes serão contratados pelo Sírio-Libanês.

Tanto o Coding Tank quanto o Hackaton serão momentos de troca, aprendizado, conhecimento e desenvolvimento, com a participação dos gestores das áreas contratantes. Neste ano a grande novidade do programa é que, ao final do processo de seleção, 25 jovens serão selecionados para participar gratuitamente de um curso de capacitação em Web Full Stack, nas linguagens JavaScript e React. Dentre estes selecionados, os 6 candidatos melhores avaliados no processo de seleção já serão contratados como estagiários do Programa TECH Estágio no Sírio-Libanês.

Ao final do curso, os demais alunos melhores avaliados também poderão ser contratos pelo Sírio-Libanês para futuras oportunidades nas áreas de Tecnologia e Inovação.

Os pré-requisitos para se inscrever são formação até dezembro de 2023 para tecnólogos e até dezembro de 2024 para bacharelado, nos cursos de Ciências da Computação, Tecnologia, Engenharias, Matemática, Física, Estatística e cursos afins. As inscrições poderão ser realizadas através do link: Link

Hospital Sírio Libanês: área de tecnologia está em crescimento e está ligada principalmente à digitalização da economia (Exame/Germano Lüders)

“O Programa Tech Estágio Sírio-Libanês chegou para atrair, impulsionar, empoderar e conectar pessoas com diferentes ideias, opiniões, formações e estilos, que queiram transformar o futuro da saúde do Brasil”, diz Glaucia Nogueira, Superintendente de Pessoas e Cultura Organizacional. “A jornada do estagiário #tech o levará para um mergulho dentro do hospital, onde conhecerá toda a tecnologia que existe por trás de um grande hospital”, explica. Além da vivência prática, o programa terá uma trilha de aprendizagem que utiliza 70% de aprendizagem on the job, 20% de interações e feedbacks e 10% de aprendizagem formal, além de elaboração e exposição de projetos, tutoria da área de Pessoas, tutoria de especialistas de TI, treinamentos comportamentais e rotação nas áreas de tecnologia. Além disso, os estagiários participarão de um programa de desenvolvimento em Tecnologia e Inovação desenvolvido pela Let´s Code exclusivamente para o Programa Tech Estágio.

“Hoje o mercado conta com um gap muito grande de profissionais de tecnologia e ser um pilar para a formação de profissionais cada vez mais qualificados é o nosso DNA. Tão importante quanto a qualificação de quem já está em atuação, é olharmos para os jovens, que são o futuro das empresas”, comenta Felipe Paiva, CEO e fundador da Let’s Code.

Vencedor do Prêmio Consumidor Moderno de Experiência do Cliente 2022, único hospital do Brasil reconhecido como empresa Pró-Ética 2020-2021 pela CGU e estabelecida entre as 10 empresas onde os brasileiros sonham trabalhar segundo a pesquisa Top Companies - LinkedIn, o Sírio-Libanês segue em seu propósito de ser uma instituição de saúde excelente na medicina e no cuidado, calorosa e solidária na essência.

Sobre o Sírio-Libanês

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, instituição filantrópica fundada em 1921, trabalha diariamente para oferecer e compartilhar com a sociedade uma assistência médico-hospitalar de excelência, sempre com um olhar humanizado e individualizado em mais de 60 especialidades. Desenvolve também atividades de ensino e pesquisa e executa projetos que consolidam sua responsabilidade social genuína. O Sírio-Libanês mantém o compromisso assumido há quase 100 anos quando um grupo de imigrantes da comunidade sírio-libanesa no Brasil se reuniu com o objetivo de criar um projeto que retribuísse a acolhida calorosa que receberam no país, realizando iniciativas sociais em quatro pilares: Integração com a Comunidade, Ambulatórios, Instituto Sírio-Libanês de Responsabilidade Social e Projetos de Apoio ao SUS. O Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa promove cursos de atualização, pós-graduação, pesquisas e estudos, disseminando conhecimento e boas práticas para a sociedade em geral. A instituição foi pioneira na criação do programa Sírio-Libanês Saúde Populacional, que une empresas, operadoras e medicina no cuidado qualificado e acompanhamento da saúde. O serviço é voltado para organizações de diversos setores e atende mais de 170 mil vidas, ajudando na gestão do benefício do plano de saúde e melhorando a qualidade de vida e produtividade de profissionais. Atualmente, o Sírio-Libanês está presente com unidades físicas em São Paulo e Brasília.

Sobre a Let’s Code

A Let's Code, com mais de 5 anos de mercado, é uma escola de programação com foco em empregabilidade e uma proposta inovadora para o ensino. A edtech faz parcerias com grandes empresas para oferecer uma formação completa, atuando como uma ferramenta de recrutamento, retenção e impacto social, especializada na capacitação dos melhores talentos. Por meio de programas exclusivos, a Let's Code já ajudou mais de 20 grandes empresas a contratar e formar mais de 6 mil alunos, ensinando-os a programar na prática. Para saber mais sobre a Let’s Code,