Servidor da Câmara Municipal de Jataí morre em acidente de trânsito

O servidor da Câmara Municipal de Jataí, Vilton Rogério Coelho de 42 anos, morreu durante a madrugada em um acidente de trânsito envolvendo moto e carro na rua Salgado Filho esquina com a rua Minas Gerais no setor Aeroporto. O acidente ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (17).

Veja o vídeo

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Imagens de câmeras registraram a colisão, Vilton pilotava uma moto Honda CG TITAN 150 quando foi atingido por um veículo, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o motorista do veículo fugiu do local porém o para-choque com a placa do suposto veículo GM PRISMA MAXX, ficou no local do acidente. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar perícia no local

Fonte: ROTA POLICIAL NOTÍCIAS