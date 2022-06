Senta que lá vem mais história

Doou para cada filho uma fazenda com mil vacas. Não muito tempo depois, tornou a doar a cada um mais 500 vacas.

Por DC Mello

"José Antônio de Carvalho, 16 filhos, deixou a maior descendência em Jataí. Seu inventário contém 222 páginas, das quais 19 só para relatar seus bens, desde fazendas, terras, gado, dinheiro em espécie, dívidas ativas, etc. Para se ter uma ideia de suas posses, quando ele faleceu em maio de 1911, tinha a receber, só de dívidas, o correspondente a 10.000 vacas".

Assim começa o histórico sobre essa extraordinária figura contada na obra genealógica e histórica - Primeiros Fazendeiros do Sudoeste Goiano e do Leste Mato-Grossense - de Binômino da Costa Lima e Almério Barros França, publicada em Jataí, em julho 2004.

Ainda muito jovem - menos de vinte anos - por circunstâncias de ordem pessoal, José veio para Goiás, atraído pela uberdade propalada das terras do Sul e Sudoeste da Província goiana. José Antônio de Carvalho era um homem de princípios rígidos e nunca foi chegado a atividades sociais e políticas, apesar de colaborar em tudo.

Administrador nato e metódico, com atividades ramificadas até fora da Província, em pouco tempo viu multiplicado seu império econômico, tornando-se uma das maiores fortunas de Goiás.

Tudo que advém desse cidadão assume proporções alargadas, como é o caso de seus descendentes. Como se sabe, José Antônio de Carvalho casou-se duas vezes. No primeiro enlace, com Maria Vitória Gouveia de Moraes, obteve sete filhos; na segunda união, com Ambrosina Justiniana Cançado, outros nove. Todos eles se casaram. Dessas famílias nasceram 130 netos, 626 bisnetos, 2.904 trinetos, 5.804 tetranetos.

O velho José Antônio de Carvalho, principal tronco da família Carvalho de Jataí, nasceu na cidade mineira de Campanha, Cidade Mãe do Sul de Minas, em 1819. Esse cidadão nunca foi político. Entretanto teve no filho Zeca Lopes verdadeiro líder na política de Jataí, não pelo patrimônio que soube multiplicá-lo, mas pela retidão e respeitabilidade que sempre o norteou.

Nos livros antigos do Cartório do 1º Ofício local há dezenas de escrituras de compras de glebas de terras aqui e acolá. A primeira delas diz sobre a aquisição de duas partes na Fazenda Bonfim, Vila do Rio Verde, 06-08-1872. O procurador do vendedor era o Capitão Serafim José de Barros, Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa - designação dada na escritura. É provável que o cognome de José Antônio do Bonfim seja em virtude da designação dessa fazenda.

O falecimento de José Antônio ocorreu em sua fazenda, em Perolândia, aos 92 anos, e foi sepultado no cemitério que ele mesmo construiu, naquela propriedade.

Poucos meses depois de sua morte, seu filho, Manoel Antônio de Carvalho, deu uma procuração a Honorato de Carvalho para requerer em juízo o pagamento de 13 contos de réis, por serviços prestados na fazenda de seu pai durante 13 anos. Essa vultosa importância não foi contestada pelos demais herdeiros.