MG: Filho mata mãe com tiros nas costas após discussão

Da Redação

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (14), acusado de matar a mãe, de 50 anos, em Bom Sucesso (MG). De acordo com a Polícia Civil, a vítima estaria na casa do filho e, após uma discussão, a mulher resolveu deixar o imóvel.

Quando estava saindo do local, a vítima foi atingida pelas costas por três disparos de arma de fogo. A mulher morreu no local.

Ainda conforme a polícia, o suspeito se trancou no quarto após o crime. Agentes precisaram arrombar as portas e negociar a rendição dele. No local foram encontradas duas armas de fogo e munições.

O homem foi preso e o caso segue em investigação.

Fonte: IstoÉ