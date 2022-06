Na Trilha Dos Trilhos

Curiosamente, essa gigante utiliza um enorme motor dois tempos à diesel, com 20 cilindros em V com 11.600 cm³ em cada cilindro, totalizando 232.000 cilindradas.

Com a bandeira do Brasil estampada na cabine, a EMD SD80 ACE é possivelmente uma das locomotivas mais bonitas que já circularam em nossas ferrovias.

Seu projeto deriva da EMD SD80 MAC, bastante conhecida nos EUA onde é vendida desde o final dos anos 90, mas com atualizações para atender à demanda da Vale para o transporte de minérios na Estrada de Ferro Carajás.

Foram construídas entre 2012 e 2013 e estão entre as locomotivas mais potentes do Brasil, onde trabalham tracionando alguns dos maiores trens do mundo, com até 660 vagões, na EFC e mais recentemente na Ferrovia do Aço, onde uma unidade é utilizada pela MRS Logística.

Curiosamente, essa gigante utiliza um enorme motor dois tempos à diesel, com 20 cilindros em V com 11.600 cm³ em cada cilindro, totalizando 232.000 cilindradas.

Esse motor gera 5.300 HP, mas não é responsável direto por movimentar a locomotiva, mas sim por gerar eletricidade para os motores elétricos, posicionados individualmente em cada um dos seis eixos de tração.

Toda essa energia poderia levar a locomotiva de 196 toneladas até os 113 Km/H segundo a EMD, mas essa velocidade não é atingida em nenhum lugar no Brasil.

Já o tanque, tem capacidade para exatos 18.549 litros de diesel, que parece ser uma quantidade imensa, mas levando em cona a quantidade de carga que um trem pode carregar, faz com que todo esse combustível seja aproveitado de maneira muiot mais eficiente quando comparado com outros modais de transporte.