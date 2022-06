PRIMAS SÃO PRESAS SUSPEITAS DE FURTAR CARNE E CERVEJA

Duas primas foram presas suspeitas de furtar carne, cerveja e outros itens em um supermercado em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, elas disseram que iriam fazer uma festa neste fim de semana com os alimentos e bebidas furtados.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia obtido contato com as defesas das suspeitas para que se posicionem.

A prisão foi na sexta-feira (10), no Setor Morada do Sol. A Polícia Militar disse que as mulheres foram flagradas do lado de fora de um supermercado com 57 pacotes de carne, 19 unidades de cerveja, quatro pacotes de ovos, além de outros itens.

“As mesmas informaram às equipes que estariam furtando para consumo próprio e que realizariam uma festa neste final de semana”, disse um policial militar.

Ainda de acordo com a PM, as primas já possuíam diversas passagens policiais por furto.

O g1 ligou para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, às 15h40 deste sábado (11), para saber se as detidas foram encaminhadas para lá, mas um atendente disse que não teria essa informação.

A reportagem tenta contato com a assessoria da PC, por mensagens enviadas por volta do mesmo horário, para saber qual delegacia investiga o caso e aguarda retorno.

Fonte: G1