Alguns procedimentos podem ser realizados em casos específicos de urgência e emergência

A orientação é que se o pet apresentar algum problema de saúde, o tutor deve procurar uma consulta veterinária. No entanto, alguns procedimentos de primeiros socorros podem ser realizados em casos específicos de urgência e emergência.

O médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária da faculdade Anhanguera, Thiago Bastos, explica que alguns procedimentos podem ser realizados em situações de acidentes com traumas, intoxicação por envenenamento, hemorragias e engasgo.

“É importante ter noções básicas de primeiros socorros para cães ou gatos. Isso torna possível evitar complicações maiores no quadro clínico do animal. Uma pequena ação pode fazer a diferença, até que o animal seja encaminhado ao local de assistência adequado, como um hospital, clínica ou consultório veterinário”, pontua.

O primeiro passo é manter a calma, os animais com dor podem ficar irritados e agressivos com o próprio dono. “Fale tranquilamente e evite movimentos muito bruscos com o pet”, explica. O especialista traz outras orientações. Confira:

Engasgo

Preferencialmente com luvas, abra a boca do bicho e observe se existe algum objeto estranho. Se possível, tente tirar o objeto com a mão. Se ele tentar morder ou não colaborar, mude a estratégia: tente dar um “tapa” nas costas. Se for um pet pequeno, segure-o pelas patas traseiras e chacoalhe no ar, com o focinho para baixo. A pressão poderá ajudar o objeto a se soltar do cão ou gato engasgado.

Envenenamento

Nessa situação o ideal é a ida rápida ao veterinário, uma vez que o veneno pode atingir a corrente sanguínea em menos de meia hora. Outra orientação é misturar o carvão mineral com água até formar uma pasta e tente fazer o animalzinho ingerir. O carvão absorve alguns tipos de venenos que podem atingir o estômago do pet.

Traumas

Bastante comum em casos de atropelamentos, o que deve fazer para este tipo de emergência é imobilizar o local fraturado com algo fixo, como uma tábua ou papelão. Ou seja, colocar o animal em uma superfície que simule uma maca e jamais forçar o pet andar. Em caso de fratura exposta, cubra o local com um pano limpo e encaminhe imediatamente ao médico veterinário, para evitar complicações e infecções, o tutor não deve mexer com o osso do animal.