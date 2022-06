Gabigol diz 'sim' a clube europeu

Por Leandro Vieira

Gabigol volta a ter seu nome falado fora do Flamengo. O atleta, apesar de não estar na melhor de suas fases, soma bons números em 2022. Na atual temporada, são 16 gols marcados em 29 partidas, além de duas assistências.

Todavia, constantemente, o nome de Gabi é ventilado no futebol europeu. A mais recente delas, é em relação ao Fenerbahçe, que fechou, recentemente, com Jorge Jesus, que teria indicado ao clube turco, a contratação do artilheiro.

Fanatik: Gabigol sinaliza positivo ao Fenerbahçe

Assim, o jornal Fanatik, da Turquia, notícia também repercutido pelo portal Torcedores, teria conseguido o 'sim' do atacante. Restaria, então, um acordo com o Flamengo que, em tempos anteriores, pedia cerca de 30 milhões de euros pelo jogador.

Gabriel chegou ao clube carioca em 2019, se tornando, posteriormente, um dos maiores jogadores da história do clube, tendo sido peça fundamenta para as principais conquistas recentes do Mais Querido, com destaque à Libertadores, que não acontecia desde 1981.

Caso a negociação com o clube turco, de fato, se concretize, será o terceiro clube europeu na carreira do jogador, que já atuou com as cores de Inter de Milão e Benfica.

Fonte: Fanáticos