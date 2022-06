Petroleiros se mobilizam contra privatização da Petrobras

Para Bacelar, a tentativa de se “livrar” da Petrobrás, incluindo a empresa no plano de privatizações a quatro meses para as eleições e manobrando a base no Congresso para acelerar o processo, mostra que o presidente Jair Bolsonaro está acuado entre eleito

Rio de Janeiro, junho de 2022 -- “Caso o triunvirato Bolsonaro/Guedes/Lira apresente qualquer projeto de lei para privatização da Petrobrás, terá resposta à altura: a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados, junto com a Brigada Petroleira, em Brasília, estão mobilizados, realizando reuniões setoriais em todas as bases, para a maior greve da história da categoria petroleira”.

O alerta é do coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, que reagiu com indignação à Resolução CPPI Nº 240, publicada no Diário Oficial da União, que “dispõe sobre a qualificação da Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, com objetivo de coordenar estudos e ações necessários para a avaliação da desestatização da empresa”.

Para Bacelar, a tentativa de se “livrar” da Petrobrás, incluindo a empresa no plano de privatizações a quatro meses para as eleições e manobrando a base no Congresso para acelerar o processo, mostra que o presidente Jair Bolsonaro está acuado entre eleitores e acionistas da Petrobrás. Com isso, tornou a maior empresa do país vítima de barganha politiqueira.

“De um lado, ele tenta adotar medidas para segurar preços dos combustíveis, muda ministro e presidente da companhia, o que, claramente, desagrada acionistas, que faturaram mais de R$ 100 bilhões com dividendos frutos da política de paridade de preços de importação adotada pela estatal brasileira, que puxa as altas constantes da gasolina e do diesel nas bombas. De outro lado, em contrapartida e numa espécie de coalizão com os acionistas até as eleições, Bolsonaro insiste em dar sinais de que pretende privatizar a Petrobrás”.

Segundo o dirigente da FUP, sob pressão dos preços dos combustíveis e das pesquisas eleitorais, Bolsonaro aparece a cada dia com uma bravata. “A Ideia fixa do presidente da República é tirar de suas costas a responsabilidade pela escalada da inflação e custo de vida, jogando a culpa agora para governadores, pressionando-os para o corte de impostos que incidem sobre os combustíveis, e sem garantias de preservação de receitas que preservem políticas sociais dos estados".

Bacelar lembra que, em 2021, 40% da inflação foram devidos à variação de preços associados aos derivados de petróleo. Trajetória que se mantém em 2022. “Durante o governo Bolsonaro, a gasolina subiu 172,7% e o diesel aumentou 171,0% nas refinarias, segundo dados elaborados pelo Dieese/FUP, com base em estatísticas da Petrobrás. O GLP subiu 118,4% no período. É um absurdo. Hoje o gás de cozinha custa R$ 132, em média, no Brasil, cerca de 10% do salário mínimo, penalizando sobretudo a população mais pobre”, destacou.

