Frio, muito frio!

Redação

Após frio intenso e atípico em maio, junho nem chegou direito e já contará com temperaturas mais gélidas do que a da última frente fria, por causa da chegada de uma massa de ar polar que pode causar até o dia mais frio deste ano.

Uma massa de ar polar intensa chega ao Centro-Sul do Brasil, nesta semana. Ela é parecida com a que assolou a mesma região na segunda quinzena de maio.

Antes da chegada da massa de ar polar, a formação de um ciclone deve levar chuvas ao Sul, impedindo que o calor volte.

Segundo informações do Climatempo, o frio chega ao leste, sul e serra do Rio Grande do Sul, região serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul, na madrugada de quarta para quinta-feira, 9 de junho.

A segunda semana de junho pode ter novos recordes negativos de temperatura. No sábado, 11, os termômetros devem ficar abaixo de 0 °C entre o sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul, com riscos de geada na manhã do domingo nos dois estados e em Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul, extremo sul e oeste de São Paulo.

Do dia 9 até o final da semana, o frio será sentido também nas terdes da Zona da Mata Mineira, em todo o estado do Rio De Janeiro, na Grande São Paulo e no interior paulista.

Segundo o Climatempo, além dos estados do Centro-Sul, Rondônia e Acre, também enfrentarão um frio atípico, especialmente nas primeiras horas da quinta-feira.

Neste ano, a queda na temperatura acontece antes do início do inverno no Brasil, que está marcado para às 6h14 do dia 21 de junho, se estendendo até às 22h04 do dia 22 de setembro, quando iniciará a primavera.

Fonte: Catraca Livre