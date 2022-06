Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 46% e Bolsonaro, 30%; Ciro tem 7%

No cenário sem Janones, Lula vai a 47% e Bolsonaro cai a 29%; Ciro cresce a 9%; Simone Tebet, a 3%. Já no cenário sem a senadora, o petista tem 48%; Bolsonaro, 30%; Ciro, 9%; e Janones, 3%.

Por Davi Medeiros

O petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial com 16 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8. De acordo com o levantamento, no cenário mais provável, o ex-presidente tem 46% das intenções de voto, ante 30% do atual chefe do Executivo.

Quer se manter informado, ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas? Assine o Estadão aqui!

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7% da preferência. André Janones (Avante) vem em seguida, com 2%. Simone Tebet (MDB) tem 1%.

No cenário sem Janones, Lula vai a 47% e Bolsonaro cai a 29%; Ciro cresce a 9%; Simone Tebet, a 3%. Já no cenário sem a senadora, o petista tem 48%; Bolsonaro, 30%; Ciro, 9%; e Janones, 3%.

Lula vence com mais folga no Nordeste (65%, contra 16% de Bolsonaro) e com menos no Sul (38% contra 36%; na prática, um empate técnico). O petista perde no Norte, onde o atual presidente tem 42% e ele, 39%; e no Centro-Oeste (47% contra 23%).

O ex-presidente abre mais vantagem entre as mulheres, eleitorado no qual ele tem o dobro da preferência em relação a Bolsonaro (48% contra 24%). Entre os homens, a distância é menor, mas o petista também vence (44% a 36%).

© Fornecido por Estadão Segundo pesquisa Genial/Quaest, Lula tem 16 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. Foto: Evaristo Sá/AFP

Na modalidade espontânea, aquela em que os entrevistados expressam sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções, Lula está à frente de Bolsonaro por 32% a 20%. Mas quem ocupa o primeiro lugar são os indecisos: eles são 42%.

O Instituto Quaest consultou dois mil eleitores presencialmente entre os dias 2 e 5 de junho. O código de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-03552/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.