Emerson Royal, do Tottenham, sofre tentativa de assalto com troca de tiros em Americana

Na madrugada da última sexta-feira (3), o lateral do Tottenham Emerson Royal, que está de férias no Brasil na cidade onde mora em Americana, São Paulo, sofreu uma tentativa de assalto, no que resultou em um tiroteio em que colocou a sua vida em risco.

"Após sair de um evento, o segurança que o reconheceu, pediu para tirar fotos com ele e se disponibilizou em levá-lo até o seu carro. Foi quando Royal sofreu a tentativa de assalto, com uma arma apontada, onde o bandido pediu seu relógio e outros objetos pessoais." Disse o empresário do jogador, Emerson Zulu que estava com o jogador no momento do acontecimento.

"Quando o bandido percebeu o segurança, só nos lembramos da troca de tiros e nos esquivamos, parece que o Royal me puxou para me ajudar. Não lembro bem, foi tudo muito rápido e a adrenalina estava a mil." Continuou o empresário.

Ainda nas palavras do seu empresário, Royal está bem, pois graças ao acompanhamento mental que tem em sua equipe, ele manobra bem essas situações. Mas que, claro, está chateado com o ocorrido.

"Já entrei em contato com o preparador mental, o psicanalista Lincoln Nunes e o neurocientista Fabiano de Abreu, pois Royal está num ótimo momento da carreira, concentrado e voando no Tottenham. Não quero que nada disso prejudique sua saúde mental." finaliza o empresário do jogador.