Marcos Patrick pede informações sobre a instalação de novos semáforos

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick requereu ao executivo que seja disponibilizado o estudo, as informações ou a justificativa que embasam as mudanças no trânsito da cidade, especialmente a instalação de grande número de semáforos. “É de total relevância, interesse e direito da população jataiense entender o motivo de tamanha mudança no trânsito de nossa cidade”, disse ele. “Sabemos que foi realizado um estudo para dar início a tamanhas mudanças. Ocorre que o estudo não foi disponibilizado nos meios de comunicação nem nas redes sociais. Dessa forma, toda mudança implementada vem ocorrendo sem que a população, que é a verdadeira parte interessada, saiba os motivos para as alterações”.

Mantelli sugere auxílio a gestantes em situação de vulnerabilidade

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à administração municipal o fornecimento de kits maternidade para gestantes em situação de vulnerabilidade social em Jataí. “Muitas gestantes se encontram em situação de miserabilidade e vulnerabilidade em nosso município, morando na rua ou em situação financeira extremamente frágil”, informou ele. “São notórias as dificuldades que muitas famílias passam e garantir um bom acolhimento aos recém-nascidos é um dever do poder público. É necessário proporcionar as condições mínimas de dignidade e tranquilidade para que as gestantes se sintam devidamente amparadas neste momento tão especial. Desta forma, sugerimos ainda que a SMS elabore uma lista de itens essenciais para o atendimento especificado”.

Genilson propõe homenagem a artistas locais

O vereador Genilson Santos sugeriu a realização de sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Cultura, que é celebrado anualmente no dia 5 de novembro. O objetivo é valorizar e homenagear artistas, movimentos e grupos culturais que têm se destacado através de seu trabalho, dedicando-se e produzindo arte em Jataí. “É de suma importância reconhecer o importante trabalho realizado por diversos segmentos culturais, seja através da música, dança, literatura, folclore e demais manifestações artísticas, como forma de entretenimento do público e também da valorização das riquezas culturais e da história do município”, afirmou ele. O requerimento foi aprovado pelos vereadores. A solenidade deverá ser realizada no dia 4 de novembro de 2022 e caberá ao proponente a indicação dos artistas que irão receber a homenagem em nome da classe.

Marina pede semáforo com botoeira em frente a escola especial

A vereadora Marina Silveira reivindicou à SMT a implantação de semáforo para pedestres, acionado por botoeira, no acesso à faixa de pedestre da Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barbosa, na Vila Santa Maria. “Trata-se da instituição pioneira em nosso município no atendimento a crianças portadoras de necessidades múltiplas e, através de sua direção, nos chamou a atenção para uma realidade que estão enfrentando em relação ao trânsito na porta da escola”, relatou a parlamentar. “Ocorre que, diante do alto fluxo de veículos que utilizam a Rua Inácio José de Melo, via de mão dupla, a utilização da faixa de pedestre na frente da escola não está atendendo a função primordial, que é a de dar segurança aos alunos, pais e funcionários. A unidade tem funcionamento diário no período das 7 às 17 horas, de segunda a sexta feira, recebendo em média 200 pessoas por dia, entre alunos, familiares e servidores. Sensibilizados e preocupados com a grande demanda em horário de pico na porta da escola, e buscando evitar acidentes e atropelamentos, vimos como solução para este problema a instalação de semáforo acionado por boteira no acesso à faixa de pedestre da escola, no qual os alunos da escola são geralmente acompanhados por um familiar ou um servidor da escola, devido à dificuldade e à limitação por parte da maioria dos educandos. Com a implantação deste dispositivo facilitará o acesso e garantirá a segurança de todos na travessia daquela via”.