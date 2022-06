Lissauer é aclamado pré-candidato a senador na 2ª edição do 'Todos Por Goiás', em Luziânia

Com a presença de milhares de pessoas, o presidente da Alego também foi homenageado pela Câmara Municipal com o Título de Cidadão Luzianiense, além de receber um manifesto de apoio à sua pré-candidatura assinado por 18 dos 21 vereadores da cidade

Com a aprovação de deputados, prefeitos, vereadores e a população de boa parte do estado, a pré-candidatura do deputado Lissauer Vieira (PSD) ao Senado Federal já é considerada um dos fatos de maior destaque da política goiana. Após ser aclamado pré-candidato a Senador da República em Rio Verde, em evento que contou com a presença de mais de 3 mil apoiadores, o presidente da Alego, mais uma vez, foi surpreendido de forma positiva e, desta vez, em Luziânia, no Entorno do DF, onde mais de mil pessoas declararam total apoio ao seu projeto político durante a segunda edição do "Todos Por Goiás", realizado neste sábado, 04.

Bastante elogiado por lideranças, representantes políticos e classistas e toda a comunidade local, o presidente da Alego expressou a sua alegria e gratidão em ver de perto o amplo respaldo a ele demonstrado e garantido. Junto a milhares de pessoas, que lotaram o Parque de Exposições da cidade, o deputado Lissauer reiterou a sua habilidade e toda a capacidade técnica e política para atuar em favor de todo o estado em Brasília. Segundo ele, Goiás precisa de representantes que "deem orgulho para a sua população" no Senado Federal.

"Agradeço imensamente o prefeito Diego Sorgatto, esse irmão e amigo que a política me deu, por abrir as portas desta cidade e colocar as lideranças e toda a população nesta caminhada. Conhecendo a capacidade produtiva desse estado, a força de trabalho das nossas pessoas e todo o potencial que temos para crescer, eu posso dizer que não tem nome melhor, mais preparado e que vai representar muito bem todos os goianos no Senado Federal. Estamos prontos e determinados para arregaçar as mangas e fazer o melhor para Goiás", reforçou.