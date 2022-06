Prefeitura intensifica obras de recapeamento em Jataí

Os trabalhos começaram pela Avenida Leomar Ferreira de Melo, no Cidade Jardim II e deve abranger toda a extensão da via até o Complexo Esportivo JK.

A Prefeitura de Jataí segue intensificando as obras de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) na cidade. O serviço foi retomado no último dia 30, após o governo municipal e o representante do Consórcio Recape, assinarem a ordem de serviço para o início da segunda etapa de recuperação asfáltica com o CBUQ no município.

Após a conclusão dos trabalhos nesta via, outras ruas e avenidas que possuem grande fluxo de veículos também serão beneficiadas com a recuperação do pavimento. Mais de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) serão destinados para o recapeamento em CBUQ em Jataí, nesta etapa.

O objetivo é melhorar cada vez mais a infraestrutura do município e oferecer mais qualidade e segurança aos pedestres e condutores.