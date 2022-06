Gestão de Caiado tem aprovação de 61,6% dos eleitores, diz pesquisa

Por Thauany Melo

Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasmarket mostrou que a gestão do atual governador de Goiás e pré-candidato à reeleição, Ronaldo Caiado (União Brasil), é aprovada por 44,9% dos eleitores. Também foi perguntado sobre o desempenho do governador e, nesse quesito, o chefe do Executivo estadual recebeu 61,6% de aprovação.

Quando estratificado somente o eleitorado feminino, a aprovação do governo de Ronaldo Caiado é ainda maior: de 65,6%. Entre os homens, a aprovação é de 57,5%. A margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O resultado foi divulgado na sexta-feira (20). Na pesquisa, foi questionado ao eleitor que avaliação ele faz da administração. Dos consultados, 10,3% classificaram como ‘ótima’ a administração e 34,6% avaliaram como ‘boa’. A pesquisa foi realizada com 800 eleitores entre os dias 9 e 13 de maio.

Em 2018, a 6 meses do fim do mandato, José Eliton era aprovado por apenas 18,4%. Em abril daquele mesmo ano, Marconi Perillo deixou o Palácio das Esmeraldas com aprovação de 33,2%.

Já em 2014, a quatro meses do fim do mandato, a avaliação de Marconi Perillo era de 8% que consideravam a gestão ‘ótima’ e 36% ‘boa’, de acordo com o Serpes. Nesse cenário, o tucano conseguiu se reeleger no segundo turno para o que seria seu quarto mandato como governador.

Antes, em 2010, o então governador Alcides Rodrigues (na época, filiado no PP) encerrou seu mandato com avaliação positiva na faixa dos 30%.

Registro

A pesquisa do *Instituto Brasmarket* está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás sob o número GO 06414/2022, e foi contratada pela Associação Goiana de Nelore (AGN).

Fonte: Jornal Opção