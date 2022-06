Saiba quanto cada partido deve receber nas eleições de 2022

Verba, que é paga em anos de eleições gerais ou municipais, será distribuída a partir deste mês às 32 legendas em atividade no país.

Por Eduardo Marques

Partidos e candidatos que disputarem as eleições, em outubro, terão acesso a um financiamento público em valor inédito para suas campanhas. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no início de março, por 9 votos a 2, manter os R$ 4,9 bilhões reservados ao fundo eleitoral no orçamento deste ano, montante definido pelo Congresso e confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

A verba, que é paga em anos de eleições gerais ou municipais, será distribuída a partir de junho às 32 legendas em atividade no país. O fundo eleitoral foi criado por lei, em 2017, para suprir a ausência de doações de empresas, que foram proibidas pelo Supremo dois anos antes.

Para este ano, os partidos terão cifras mais altas à disposição. Apenas o União Brasil, fusão entre PSL e DEM, onde o pré-candidato à reeleição a governador Ronaldo Caiado (ex-DEM) é presidente em Goiás, receberá mais de R$ 770 milhões, segundo um cálculo da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep). As seis maiores legendas do país receberão, cada uma, pelo menos R$ 300 milhões.

Quanto cada partido deve receber?

Os valores exatos ainda serão calculados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgados até 16 de junho. Mas a Abradep calculou quanto cada partido deverá receber em 2022, com base nos critérios de divisão previstos em lei. Segundo a estimativa, a divisão será:

1º. União Brasil – R$ 770,07 milhões (15,73% do total)

2º. PT – R$ 484,61 milhões (9,89%)

3º. MDB – R$ 356,72 milhões (7,28%)

4º. PP – R$ 338,59 milhões (6,91%)

5º. PSD – R$ 334,18 milhões (6,82%)

6º. PSDB – R$ 314,09 milhões (6,41%)

7º. PL – R$ 283,22 milhões (5,78%)

8º. PSB – R$ 263,62 milhões (5,38%)

9º. PDT – R$ 248,43 milhões (5,07%)

10º. Republicanos – R$ 242,06 milhões (4,94%)

11º. Podemos – R$ 187,67 milhões (3,83%)

12º. PTB – R$ 112,21 milhões (2,29% do total)

13º. Solidariedade – R$ 110,754 milhões (2,26%)

14º. PSOL – R$ 97,51 milhões (1,99%)

15º. Pros – R$ 89,18 milhões (1,82%)

16º. Novo – R$ 87,71 milhões (1,79%)

17º. Cidadania – R$ 86,24 milhões (1,76%)

18º. Patriota – R$ 84,28 milhões (1,72%)

19º. PSC – R$ 79,87 milhões (1,63%)

20º. PCdoB – R$ 74,48 milhões

21º. Rede – R$ 68,11 milhões (1,39%)

22º. Avante – R$ 67,62 milhões (1,38%)

23º. PV – R$ 49,00 milhões (1%)

24º. PTC – R$ 22,54 milhões (0,46%)

25º. PMN – R$ 13,72 milhões (0,28%)

26º. DC – R$ 9,31 milhões (0,19%)

27º. PCB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

28º. PCO – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

29º. PMB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

30º. PRTB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

31º. PSTU – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

32º. UP – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)

Fonte: Jornal Opção