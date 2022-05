Governo de Goiás e parceiros promovem Dia D de Prevenção e Combate a Incêndios na Zona Rural

Eventos simultâneos terão presenças de autoridades estaduais, lideranças locais e produtores

O Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural de Goiás realizará, nesta quarta-feira (1º/6), o Dia D de Aceiros e Podas 2022. O evento ocorrerá, simultaneamente, a partir das 9 horas, em cinco municípios: Alto Paraíso, Cristalina, Goianésia, Morrinhos e Rio Verde. Ao lado dos parceiros que compõem o Comitê, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) reunirá lideranças locais e produtores para falar da importância de prevenir incêndios, demonstrar técnicas de aceiros e podas e mapear possíveis estruturas auxiliares de combate ao fogo em cada região.

O secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, destaca que o Dia D é importante por levar informações e disseminar boas práticas de prevenção e combate ao fogo no período seco do Cerrado. “Proteger o meio ambiente é também proteger o agro, e a criação do Comitê foi importantíssima para unir esforços neste sentido. Estamos trabalhando juntos para colher melhores resultados para todos. Vamos fazer uma grande ação, em parceria com sindicatos Rurais e produtores”, afirma ele.

Os superintendentes de Produção Rural Sustentável, Donalvam Maia, e de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social, José Ricardo Caixeta Ramos, estarão em Rio Verde e Cristalina, respectivamente. Outras autoridades estaduais abrirão as atividades em Alto Paraíso, Goianésia e Morrinhos.

Além das entidades que compõem o Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural do Estado de Goiás, o Dia D de Aceiros e Podas 2022 tem a parceira de Prefeituras Municipais (Alto Paraíso, Cristalina e Goianésia), Sindicatos Rurais (Alto Paraíso, Cristalina, Goianésia, Morrinhos e Rio Verde), Faeg Jovem (Alto Paraíso, Goianésia e Rio Verde) e da Fazenda Volta da Serra (Alto Paraíso).

Saiba mais

O Comitê Técnico de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural do Estado de Goiás foi criado em julho de 2021. As entidades que integram o grupo são:

• Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO)

• Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-GO)

• Corpo de Bombeiros Militar de Goiás

• Enel Distribuição Goiás

• Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg)

• Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg)

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio)

• Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO)

• Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO)

• Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO)

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - GO

• Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado de Goiás (Sifaçúcar)

• Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg)

• Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF)