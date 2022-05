Vladimir Putin tem três anos de vida

Da Redação

O presidente da Rússia Vladimir Putin recebeu apenas mais três anos de vida por médicos. Alguns relatórios informam que o comandante tem câncer e que sua saúde está se deteriorando rapidamente. As informações são do Independent.

Segundo informações, um oficial da segurança russa alegou que Vladimir “não tem mais de dois a três anos para permanecer vivo” e que tem “uma forma grave de câncer em rápida progressão”.

Conforme o oficial, Putin está perdendo a visão e sofrendo com fortes dores de cabeça. “Disseram-nos que ele está com dores de cabeça e quando aparece na TV precisa de pedaços de papel com tudo escrito em letras enormes para ler o que vai dizer”, declarou a fonte, ao Sunday Mirror. O servidor russo ainda informou que os membros de Putin estão “tremendo incontrolavelmente”.

Fonte: IstoÉ