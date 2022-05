RS: Sessão virtual é interrompida após homem aparecer sentado em vaso sanitário

Em nota, o TJ-RS ressaltou que a pessoa que aparece no banheiro não é “Magistrado, Procurador, Advogado ou Servidor do TJ”.

Da Redação

Uma audiência da 21ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul foi suspensa na quarta-feira (25) após um dos participantes da sessão virtual aparecer com a câmera ligada no banheiro. Na imagem, é possível ver uma pessoa sentada no vaso sanitário. As informações são do jornal Extra.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), a sessão foi suspensa e retomada após o “imediato bloqueio” da parte. Em nota, o TJ-RS ressaltou que a pessoa que aparece no banheiro não é “Magistrado, Procurador, Advogado ou Servidor do TJ”.

No comunicado, o Tribunal de Justiça ressaltou ainda que o incidente ocorreu antes do início oficial da sessão. “As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido”, informou o TJ-RS..

Fonte: IstoÉ