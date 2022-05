Entenda o Por Quê Você Precisa Desenvolver a Inteligência Emocional.

Saber controlar as emoções é uma virtude, em muitos aspectos da vida as pessoas acabam se desesperando e bloqueando novas oportunidades, agir com inteligência emocional é saber lidar com os momentos de maior tensão, saber agir com calma, respeito e princi

Resumidamente, podemos dizer que inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de administrar as suas emoções. Além disso, o indivíduo passa a compreender melhor o outro e, assim, tende a construir relações mais saudáveis. Por fim, acaba por fazer escolhas mais conscientes e conquistar mais qualidade de vida.

Você pode conseguir reconhecer os próprios sentimentos, entender situações e saber agir com responsabilidade.

A Inteligência emocional vem sendo muito estudada nos últimos tempos, mas o que é ser inteligente emocionalmente? Saber conversar francamente consigo mesmo, reconhecer os diversos sentimentos, lidar com questões que te tirem da zona de conforto e agir com responsabilidade, são alguns pontos estudados.

A especialista em desenvolvimento humano, IPCoaching e MF em Terapias e com MBA em hipnoterapia Madalena Feliciano ensina que a educação emocional traz para a vida, melhores relacionamentos empresariais, amorosos, de amizade e com a família.

Saber controlar as emoções é uma virtude, em muitos aspectos da vida as pessoas acabam se desesperando e bloqueando novas oportunidades, agir com inteligência emocional é saber lidar com os momentos de maior tensão, saber agir com calma, respeito e principalmente sem ferir a si mesmo.

“Se colocar no lugar do próximo faz parte da educação emocional também, a empatia deve ser trabalhada, a vida acontece com todos, ficar frustrado é normal, mas carregar mágoas não agrega na sua evolução interna, entender que o outro pode estar em um dia complicado, saber traduzir as emoções claramente, ser cuidadoso, prestativo e amigo, evitar o pré-conceito e pré-julgamento acima de tudo.” indaga a especialista Madalena Feliciano.

Falando em mercado de trabalho, estudos mostram que a Inteligência Emocional é mais relevante do que o Quociente Intelectual (QI).

Em uma pesquisa do Career Builder, mais da metade dos gerentes não contratariam um candidato com alto QI e baixo QE (Quociente Emocional).

75% disseram que seriam mais propensos a promover um funcionário com alta inteligência emocional.

Além disso, a TalentSmart, apurou em pesquisa que a Inteligência Emocional impacta em 58% o desempenho dos profissionais.

Ou seja, a Inteligência Emocional pode ser algo de extrema relevância para se ter um bom cargo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ela está embasada em cinco pilares. Conheça cada um deles.

Auto responsabilidade

É a capacidade de assumir que o que acontece na própria vida é responsabilidade sua. Dessa forma, você entenderá que erros, acertos, fracassos e sucessos dependem sempre de si mesmo e dos caminhos que decide seguir.

Percepção das emoções

O ato de conseguir identificar as próprias emoções é um importante pilar da inteligência emocional. Além disso, permite entender as emoções do outro e identificar que mensagens elas transmitem.

Gerenciamento das emoções

Ao saber identificar as próprias emoções, menos difícil gerenciá-las. Dessa forma você consegue reagir aos imprevistos e adversidades de forma mais consciente.

Foco

Todo resultado depende de foco. Com a inteligência emocional desenvolvida a pessoa consegue focar nos aspectos positivos dos demais e das situações vividas.

Ação

O enfrentamento do medo e das incertezas só pode ser realizado por meio da ação. Assim, graças a ela é possível enfrentar as imprecisões da vida, o medo do desconhecido e a raiva. Devido a isso é possível encontrar a alegria e o amor, que são essenciais para gerar resultados e concretizar sonhos.

Características que a hipnoterapia complementa na inteligência emocional:

• Entender e compreender o próprio comportamento;

• Conviver, identificar e dominar as próprias emoções;

• Saber a importância de trabalhar as emoções negativas e como fazer isso;

• Aumentar a autoconfiança;

• Aprender a lidar com a pressão;

• Conseguir se expressar melhor e sem ter medo;

• Desenvolver o sentimento de empatia;

• Praticar a resiliência;

• Saber parar, analisar e pensar antes de agir e reagir a algo;

• Conhecer os seus limites.

Dessa forma, é possível entender como a hipnoterapia é importante para o desenvolvimento da inteligência emocional e também da qualidade de vida. Por falar em qualidade de vida, como você está trabalhando para desenvolvê-la?

A autora