Famosos se despedem de Jesse Koz e Shurastey: "seres de luz"

O influenciador Jesse Kozechen, conhecido como Jesse Koz, faleceu nesta segunda-feira, 23, aos 29 anos, após sofrer um acidente de carro na estrada US 199, conhecida como Redwood Highway a cerca de 1,6 quilômetros da cidade de Selma, no estado americano do Oregon.

O paranaense viajava com seu cachorro, Shurastey, em seu fusca branco 1978 quando colidiu contra um Ford Escape. Segundo informações da KDRV, filiada local da emissora ABC, a motorista do outro veículo, Eileen Huss, de 62 anos, foi encaminhada ao hospital. A criança que a acompanhava não ficou ferida. O brasileiro morreu na hora.

O canal, KPTV, filiada da Fox, deu mais detalhes sobre o acidente e informou que Jesse teria tentado desviar da lentidão do trânsito e perdeu o controle do veículo. A polícia do estado do Oregon não deu informações sobre o estado do Golden Retriever, no entanto, uma tia do influencer, o cachorro também morreu durante a colisão.

A morte de Jesse Kozechen e Shurastey comoveu os famosos, que lamentaram o ocorrido nas redes sociais. Daniel Lenhardt, Rubinho Barrichello e Rafael Portugal foram algumas das celebridades que prestaram homenagesns. Confira!

Daniel Lenhardt

O ex-participante do BBB20 compartilhou no Stories do Instagram um vídeo de Jesse Koz ao lado de seu cão, Shurastey, e prestou uma homenagem. "Que o céu receba vocês de braços abertos! E o mundo perdeu dois seres de luz", dizia a legenda.

Rafael Portugal

Também no Stories do Instagram, o humorista publicou uma ilustração que mostrava o influenciador brasileiro e seu cachorro sentados com auréolas sobre suas cabeças.

Rafinha Bastos

O humorista lamentou a morte do influencer em seu perfil no Twitter. "Obrigado Jesse e Shurastey. Quem ama a vida nunca vai esquecer da história de vocês. Beijo gigante pra família e para todos os fãs desses 2 caras incríveis", escreveu Rafinha.