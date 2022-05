William Bonner fora da Globo?

Por Caroline Ferreira

Nos últimos dias, o nome de William Bonner ganhou destaque nas redes sociais após a Alessandro Lo Bianco, do 'A Tarde é Sua', da RedeTV, dizer que o jornalista estaria planejando a aposentadoria para despedir da Globo ainda no final do primeiro semestre de 2023.

Diante dos rumores, a assessoria de imprensa da emissora, em contato com Metrópoles, disse que a informação 'nao procede'.

Contrato até 2025

Vale lembrar que em agosto de 2021, Bonner renovou seu contrato sob um valor de R$ 86 milhões até 2025, ainda segundo noticiou o colunista do 'A Tarde é Sua'. Hoje, William estaria ganhando cerca de R$ 1,8 milhão por mês, além de um bônus que varia de R$ 300 a R$ 400 mil por publicidade de empresas que realizam ações no 'Jornal Nacional'.

Por fim, ainda com o contrato vigente, o jornalista teria procurado a direção e repassado a informação de que vai cumprir a cobertura da campanha eleitoral e os desdobramentos do primeiro semente do próximo governo, mas que não teria intenção de permanecer até o fim.