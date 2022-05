CE: Padre encerra casamento após ver cães entrando com alianças

Da Redação

O padre César Retrão, da Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda (CE), se recusou a dar a bênção final de um casamento após dois cachorros entrarem na igreja levando as alianças, no sábado (14). De acordo com a noiva Brenda Jamilli, 18, o padre teria reclamado e fechado a cara ao ver os cães. As informações são do Uol.

“Isso é o cúmulo, dois animais entrando na igreja com as alianças. É inadmissível”, teria dito o religioso. Conforme Brenda, o padre encerrou a celebração sem dizer a frase: “Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva”.

“Apenas assinamos o livro e ele deu as costas. Nos sentimos envergonhados, fracos, não tivemos ação nem de reagir na hora”, contou a balconista ao Uol. Brenda e o marido, Eliwelton Silva, 24, afirmam que tinham autorização prévia da secretaria paroquial para levar os animais.

Os dois são membros do Instituto Lilica, que acolhe animais de rua e encaminha para adoção. Os vira-latas Pipoca e Scooby, que levaram as alianças, foram adotados pelo casal após serem resgatados pela ONG. De acordo com o casal, Pipoca é cega e Scooby só anda com três patas.

Nas imagens do casamento, os animais aparecem vestindo roupinhas “black-tie”. Os cachorros foram guiados em coleiras por parentes dos noivos.

“Sou protetora da causa animal, luto pelo bem dos animais, luto para eles serem bem-vindos em qualquer lugar. Os seres mais puros da terra são os animais; e Pipoca e Scooby definem o amor, a pureza, a inocência”, disse Brenda sobre a escolha dos cães como “pajens”.

Em nota (acima) divulgada nas redes sociais, o Instituto Lilica informou que o padre César Retrão já ajudou a entidade diversas vezes e que é “um sacerdote íntegro”, mas que foi “angustiante a surpresa do repúdio em meio à cerimônia”. “Ao nosso entender, como cristãos, o amor estava ali representado”, diz o comunicado.

Procurada pelo Uol, a diocese do Crato informou que fará uma reunião com o bispo e o Colégio de Consultores para tratar sobre o assunto.

Fonte: IstoÉ