Nesse inverno cuidados com seu chuveiro elétrico

Com a queda de temperatura no mês de maio, para muitas pessoas, os banhos quentes se tornaram a única opção para manter a higiene pessoal de forma confortável. Segundo dados do Ministério das Minas e Energia, 73% dos lares brasileiros ainda adotam a alternativa elétrica para o aquecimento, em sistemas a gás ou solar, e especialistas recomendam cuidados para evitar problemas com o aparelho, que pode ser sobrecarregado e, em casos extremos, até provocar choques.

De acordo com o professor do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, Neander Mendes, os erros mais comuns em relação ao chuveiro estão relacionados ao aterramento do fio, popularmente conhecido como ‘fio terra’, e à conexão dos terminais feita de modo inadequado. “A instalação do equipamento de forma correta é de extrema importância para evitar choques elétricos”, afirma o docente.

O engenheiro eletricista explica que o calor gerado pelo resistor do aparelho é transferido para a água do encanamento sem que a eletricidade vá para o líquido ou para o corpo humano, que tem menor condução à corrente. “A carga irá sempre percorrer o caminho mais fácil a seguir, portanto, se as funções estiverem em ordem, são baixas as chances de problemas com o equipamento”, pontua.

De acordo com o especialista, o processo de aterramento garante a segurança do usuário e deve ser realizado por um profissional capacitado e de confiança, para diminuir as chances de vazamento da corrente elétrica. Ligar os aquecedores diretamente em tomadas, que não conseguem aguentar a alta potência de energia, é uma prática proibida pela Norma Técnica Brasileira (NBR) 5410, que determina as condições necessárias para instalações de baixa tensão.

CUIDADOS

O engenheiro indica que alguns cuidados domésticos podem evitar acidentes. Segundo ele, é recomendado utilizar tapetes de borracha ou chinelos no chuveiro para que não haja contato direto com o chão. As trocas de chaves de temperatura também só devem ser realizadas quando o aparelho estiver desligado e o tempo do banho quente também deve ser controlado.

MANUTENÇÃO

A manutenção periódica também é necessária para o bom funcionamento. Os orifícios do aparelho devem ser limpos de forma recorrente para que a pressão da água não danifique fisicamente o chuveiro. Para esse processo, é importante que o morador da residência desligue o disjuntor ou a chave geral de energia.

O professor alerta que, uma vez queimada, a resistência jamais deve ser reaproveitada. “É importante que não sejam adotadas estratégias sem validação de um eletricista, como remendos e adaptações. Além de colocar as pessoas em risco, essas saídas podem provocar aumento da conta de luz”, finaliza.