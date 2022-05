Ambição climática da Europa pode ajudar Ucrânia e gerar oportunidades para o Brasil

A Alemanha, maior economia do bloco europeu, está sob pressão para abandonar os combustíveis fósseis russos. Se fizer isso, o país pode ajudar a antecipar o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia e impedir outras possíveis investidas de Putin contra parceiros europeus.

A economia brasileira pode se beneficiar deste movimento. Para que a Alemanha se liberte dos combustíveis russos, muita energia renovável seria necessária. Uma das grandes apostas da indústria alemã é o hidrogênio verde, e estimativas indicam que o Brasil pode produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo graças às energias do sol e do vento, concentradas principalmente no Nordeste. Total e Shell revelaram há algumas semanas seus planos ambiciosos para geração eólica no Nordeste brasileiro, e uma boa parte deste interesse tem a ver com a cadeia deste combustível novo e fundamental para a transição energética em nível global.

A abundância de energias renováveis significa potencial para gerar hidrogênio verde. E mesmo que o Brasil esteja agora sabotando sua matriz elétrica com investimentos cada vez menos justificáveis em gás fóssil, ainda é possível que os desdobramentos da guerra na Europa gerem oportunidades para as renováveis aqui.