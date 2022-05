Universidade privada em Jataí realiza campanha do agasalho

“A solidariedade aquece quem passa frio” é o mote da campanha solidária promovida pela Una Jataí. A faculdade, que integra o ecossistema Ânima Educação, por iniciativa de alguns alunos de Administração, promove durante os meses de maio e junho uma arrecadação de agasalhos e produtos de higiene. Toda a comunidade pode contribuir doando roupas de frio até o dia 23 de maio e itens de cuidado pessoal até 20 de junho, na sede da Una Jataí, na rua José de Carvalho, nº 1.800, das 18h às 22h.

A coordenadora de cursos, Regina Pinheiro, conta que todo o material arrecadado será destinado ao Albergue São Vicente de Paulo, organização beneficente que oferece apoio a idosos, dependentes químicos, e pessoas com deficiência física e psíquica. “É uma iniciativa em que as pessoas podem colaborar doando blusas, calças, moletons, cobertores e diversos produtos de higiene como sabonete, pasta dental, desodorante, principalmente fraldas geriátricas e mais. Sabemos que unidos alcançamos resultados maiores, e com isso conseguimos ajudar ainda mais o público atendido pelo Albergue, além de incentivar boas práticas de inclusão e diversidade tanto para nossos estudantes, quanto para a comunidade”, pontua ela.

A campanha de arrecadação é uma iniciativa dos alunos do curso de administração, que com o apoio dos professores responsáveis, organizaram o projeto. A estudante Camila da Luz Neto, compartilha que a ação foi um desdobramento que se tornou projeto de extensão. “Foi através de um trabalho acadêmico que surgiu o ‘Abrace um avozinho com um agasalho quentinho!’, e a ideia de arrecadarmos estes materiais. Durante o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a casa de idosos de Jataí, e ao conhecer a associação, percebemos que poderíamos fazer muito mais do que era esperado e sentimos a necessidade espontânea de promover uma ação beneficente”, explica ela.

Camila Luz conta também que participar de iniciativas como a que está sendo promovida, pode colaborar na formação acadêmica dos alunos envolvidos. “A importância de enxergar a necessidade do próximo e fazer dela a nossa missão para ajudar a transformar a comunidade é o que nos move para nos tornarmos profissionais mais humanos. Temos que viver na prática a responsabilidade social e o amor ao próximo”, disse a estudante. Raiane Ferreira Padilha, discente que também integra o grupo que idealizou a campanha, compartilha sua visão sobre o assunto. “Construir esse projeto me fez conhecer mais a mim mesma como ser humano, pois fiquei diante de uma realidade a qual eu não conhecia e também pude vivenciar o engajamento da comunidade acadêmica”, encerra a docente.