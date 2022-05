Situação do Hospital Dr. Serafim de Carvalho será tema de audiência pública

O HC tem sérios problemas principalmente na estrutura do prédio, problemas que vão desde o estrutural até o hidráulico sanitários. Um dos exemplos é o isolamento 2 onde se encontra uma caixa de esgoto aberta.

Por Francisco Cabral

Em requerimento coletivo, aprovado na sessão ordinária do último dia 11 de maio, os vereadores solicitaram a realização de uma audiência pública para discutir a situação em que se encontra o Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho. Serão convidados gestores e representantes do antigo Hospital das Clínicas, que foi estadualizado no final da gestão municipal anterior e, desde então, tem sido alvo de críticas por parte da população. Em breve será definida uma data para a audiência.