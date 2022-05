Zé Neto x Anitta: entenda treta sobre Lei Rouanet e 'tatuagem no toba'

MSN Notícias

Neste final de semana, o mundo dos famosos se mobilizou por uma treta: enquanto alguns defendem Anitta, outros estão ao lado de Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano.

Tudo começou com uma fala de Zé Neto durante um show em Sorriso, no Mato Grosso. Para exaltar o próprio sucesso e a cidade que o recebia, o cantor lançou uma provocação sobre a Lei Rouanet e sobre artistas que precisam “fazer tatuagem nas partes íntimas” para mostrarem se estão bem ou mal.

“Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Não somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente”, disse em show.

É sabido que Anitta tem uma tatuagem íntima na região do ânus — a cantora falou sobre o desenho no reality “Ilhados com Beats”, e até postou um vídeo retocando a tattoo no OnlyFans.

Até agora, Anitta não respondeu à provocação de Zé Neto. Mas seus fãs saíram em sua defesa, e famosos como Felipe Neto e GKay também ficaram do lado da funkeira. Até o pai de Anitta opinou sobre a polêmica, dizendo que não é a primeira vez que Zé Neto tem “problemas unilaterais” com sua filha.

“Sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção”, disse Mauro Machado.

