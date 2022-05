Como a educação pode transformar os rumos de um país?

*Por Regina Oliveira

Quando o assunto é educação, surgem diversas lembranças do tempo de escola: dos professores, das brincadeiras, dos amigos, dos aprendizados e de todo aquele ambiente pelo qual passamos boa parte de novas vidas. É na escola o primeiro local social que a criança possui experiência, e a importância dela é fundamental para um crescimento emocionalmente saudável de todo o ser humano.

A educação tem um poder transformador, pois o educador ​não apenas educa, mas transforma vidas. E celebrar esta data em tempos tão desafiadores como estamos vivenciando desde o início da pandemia nos leva a refletir em quais aspectos a educação pode mudar os rumos de um país. Entre eles estão o combate à pobreza, o crescimento da economia, promoção de saúde, diminuição da violência, a garantia de acesso a outros direitos, na proteção do meio ambiente, no fortalecimento da democracia e da cidadania e na compreensão do mundo que nos fazem cidadãos globais.

Com o desenvolvimento na qualidade da educação alcançamos também um melhor aproveitamento das oportunidades no cenário mundial. É possível pensar em competências globais como o conjunto de conhecimentos, habilidades e motivações para investigar o mundo, reconhecer diferentes perspectivas, comunicar ideias e se tornar agente de mudanças na sociedade.

A busca pela formação escolar é o direito social mais importante que qualquer cidadão deve exigir do Estado, principalmente pelo fato de que a educação atribuí os conhecimentos necessários previstos pela lei. A família também tem a função de complementar a formação das crianças e, junto à escola, contribuir para uma formação cognitiva, afetiva, social e da personalidade dos estudantes.

A educação é o maior bem público de uma sociedade em desenvolvimento. O Brasil já enfrentou muitos desafios e rompeu diversas barreiras a fim de formar pessoas com uma percepção diferente para o futuro​. Prezar também pela formação de nossos educadores é o caminho para o sucesso neste setor, garantindo uma educação cada vez mais de qualidade e que transforme a sociedade. Falar de educação é olhar para o futuro!

*Regina Oliveira é fundadora da Rede Decisão, grupo educacional brasileiro responsável pela gestão pedagógica de escolas privadas de educação básica.