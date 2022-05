Após shows milionários, Prefeitura de Aparecida gasta R$ 121,3 mil com bolo

Por Nielton Soares dos Santos

Depois de priorizar a realização de shows e rodeio ao custo de R$ 1,800 milhões, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia pagou R$ 121,3 mil por um bolo de 100 metros e 6 mil unidades de suco nutrinecta. A guloseima está programada para ser destruída nesta quarta-feira,11, para quem comparecer ao evento de aniversário de 100 anos do município.

Tradicionalmente, o bolo é montado na Avenida Independência, em frente ao Shopping Aparecida, onde ocorre desfile cívico, com participação de alunos de escolas municipais, grupos de dança e arte. Pré-candidato candidato ao Governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), e a esposa, Mayara Mendanha, ex-primeira-dama e secretária de Assistência Social, devem comparecer ao evento, uma vez que ambos têm participados de shows no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, conhecido pela população como Rodeio Show.

Lá, nesta terça-feira, 10, para encerrar a festa, está agendado o show do cantor Wesley Safadão, que já recebeu R$ 600 mil adiantados para cantar por 1h30. “O pagamento do valor será realizado de forma integral e em parcela única no prazo de 48h, antes da data do evento”, cita trecho do contrato.

Fonte: Jornal Opção