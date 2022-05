Pavimentação da GO-184 é inaugurada em comemoração ao aniversário de Jataí

A obra que contou com investimento do Governo Estadual de R$76 milhões de reais, faz parte de um sonho antigo dos jataienses, e após solicitação do prefeito de Jataí e também de produtores rurais, mais de 53km da GO-184 foram pavimentadas.

Na tarde da última sexta-feira (06/05), chefe do executivo jataiense, recepcionou o Governador Ronaldo Caiado e sua comitiva, para mais uma importante inauguração de obra em Jatai, a pavimentação da GO-184, também conhecida como ‘Estrada Velha de Caiapônia’.

A inauguração foi realizada em continuidade as comemorações do aniversário de Jataí e contou também com a participação do Ex-Deputado Federal Daniel Vilela, os Deputados Federais Zé Mário Schreiner e Delegado Waldir, o Deputado Estadual Jeferson Rodrigues, o Presidente da Goinfra Pedro Sales, a Presidente da Câmara dos Vereadores Marina Silveira, demais autoridades e produtores rurais da região.

A obra que contou com investimento do Governo Estadual de R$76 milhões de reais, faz parte de um sonho antigo dos jataienses, e após solicitação do prefeito de Jataí e também de produtores rurais, mais de 53km da GO-184 foram pavimentadas. Na oportunidade o Prefeito de Jataí juntamente com o Governador, assinaram também a ordem de serviço da pavimentação da GO-180, entre os trevos da BR-364 e da GO-467, somando um investimento de mais de R$141 milhões, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

O Prefeito agradeceu pela parceria que o Governo do Estado tem firmado com o Município e reforçou a importância da pavimentação dessa rodovia tanto para Jataí como também para o Estado, uma vez que a região é uma grande produtora de grãos e a via em boas condições irá auxiliar no escoamento das safras. Informou ainda que o município irá disponibilizar R$3 milhões de reais para a realização de projetos para a pavimentação de novas estradas e que continuará contando com esse apoio.

Ainda na cerimônia foi anunciado mais uma importante conquista para Jataí, o Governador Ronaldo Caiado, assinou a transferência do Ginásio de Esportes Dudu Borges e o Ginásio de Esportes Vamprê Rodrigues Vilela (Vilelão), para o município.