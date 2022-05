Inscrições abertas para a 1ª Olimpíada Mirim - OBMEP

Estão abertas as inscrições para a 1ª Olimpíada Mirim - OBMEP, competição de matemática voltada a alunos de escolas públicas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), que organiza desde 2005 a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), visa transformar a relação das crianças com a disciplina desde as séries iniciais, introduzindo aspectos criativos e lúdicos ao processo de aprendizagem. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 16 de junho neste link.

Esta é a primeira competição nacional de matemática a incluir alunos tão jovens. Em 2018, o IMPA começou o processo de inclusão dos anos iniciais com a OBMEP - Nível A, voltada para alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Agora, com a Olimpíada Mirim, o projeto foi ampliado para atender também os estudantes do 2º e do 3º anos.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da Olimpíada Mirim - OBMEP e utilizar o código MEC/INEP para cadastrar sua senha. O acesso à área restrita será feito a partir do login (código MEC/INEP) e senha criada no ato de inscrição. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas públicas municipais, estaduais e federais ou secretarias de educação.

O responsável pela candidatura deve informar o número total de alunos participantes por nível: Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino Fundamental). Não é necessário fazer a inscrição nominal de cada estudante.

A Olimpíada Mirim será realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A 1ª fase ocorre em 30 de agosto e consiste em uma prova classificatória composta de quinze questões objetivas (múltipla escolha). Alunos classificados nesta etapa poderão participar da 2ª fase, em 11 de outubro, também composta de quinze questões objetivas.

O conteúdo das provas corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, divididos nos níveis Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino Fundamental). Mais informações estão disponíveis no regulamento da competição.

A Olimpíada Mirim é uma realização do IMPA com apoio da B3 Social, da CAPES e do CNPq, além da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).

Fonte: Assessoria de Comunicação do IMPA