Orkut de volta?

No anúncio, ele afirma que está construindo algo novo, o que deixa a entender sobre uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos.

'Vejo vocês em breve'

Por Paola Patriarca, g1

Rede social foi sucesso nos anos 2000 e conquistou 300 milhões de usuários ao redor do mundo. Anúncio foi feito dois dias após compra do Twitter por Elon Musk.

O site oficial do Orkut foi reativado nesta quarta-feira (27) com uma mensagem do seu fundador, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten.

"Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".

O anúncio, em inglês e português, foi feito dois dias depois que Elon Musk fechou um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. A compra dividiu a opinião dos usuários e muito deles passaram a pedir a volta do Orkut.

Após a reativação do site, o possível retorno da rede social se tornou um dos assuntos mais comentados. "Se o Orkut voltar serei a pessoa mais feliz", escreveu um perfil no Twitter. Fonte: G1

