Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de abril

Foi aberta no último dia 26, terça-feira, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de abril. Também serão realizadas reuniões plenárias nos dias 27 e 28, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Alessandra pede título de utilidade pública para entidade

A vereadora Alessandra do Adote requereu à administração municipal que seja declarada de utilidade pública a Associação Lar Espírita Forças do Amor. “Desde a sua criação eles têm atuado com afinco e excelência em seus escopos de proteger e socorrer a todos os que os procuram e que necessitam de ajuda”, informou a parlamentar. “Evangelizando à luz do espiritismo e dando amparo às almas sofridas através do amor e da caridade, contribuindo assim com os índices de qualidade de vida de nosso município, ao tornar melhor a vida dos filhos e moradores de Jataí. A instituição promove diversos eventos beneficentes e bazares para arrecadação de donativos, movimentando assim e contribuindo em muito com o comércio da cidade. Também realiza palestras sobre desenvolvimento cognitivo para aqueles que queiram aprender, tornando os cidadãos mais conscientes”. 129

Abimael reivindica maternidade municipal

O vereador Abimael Silva reivindicou ao executivo a implantação de uma maternidade municipal em Jataí. O objetivo é atender e dar uma atenção especial desde o acompanhamento do pré-natal até o nascimento às gestantes do município. “Além de diminuirmos a demanda desses serviços no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, será permitido um melhor atendimento nas situações de média e alta complexidade”, disse ele. “A maternidade municipal promoverá um local próprio para as gestantes, sem ter que se misturar com pacientes do antigo Hospital das Clínicas com outros tipos de enfermidade”.

Adilson requer asfalto para acesso a assentamento

O vereador Adilson Carvalho solicitou à prefeitura o asfaltamento da estrada que dá acesso à chácara da Zooflora e ao assentamento Guadalupe. “A via é muito utilizada por moradores da nossa região e também por turistas”, informou. “Essa estrada e seus ramais que ligam principalmente o assentamento Guadalupe à cidade de Jataí são muito importantes para os produtores rurais da região, que as utilizam para a circulação e para o escoamento da produção. Com o período chuvoso, as condições de trafegabilidade pioraram muito devido ao estado em que se encontram as vias, necessitando muito de tal benefício, para que os produtores possam ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para vir à cidade, tanto a trabalho quanto a lazer”.

Carlinhos solicita troca de telhado e fiação de creche

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a troca do telhado e da fiação elétrica do Centro de Educação Infantil Lar Bezerra de Menezes, localizado na Vila Fátima. “A entidade filantrópica atua como instituição de ensino infantil há vários anos, acolhendo crianças de rede municipal de educação, e sempre somando esforços com o poder público municipal no sentido de atender a população de Jataí na missão de fornecer ensino da primeira idade”, informou o parlamentar. “Ocorre atualmente que, devido ao período chuvoso, a estrutura do centro educacional sofre com goteiras provocadas pelos danos do telhado, que não possui manutenção há muito tempo. A troca da fiação elétrica é necessária, pois a qualidade dos materiais já não condiz mais com a realidade do ambiente, as instalações são muito antigas e, com a troca, além de gerar segurança a alunos e funcionários, é possível obter economia de energia”.