Aliado de Vanderlan, Fernando Pellozo anuncia apoio à reeleição de Caiado

Caiado conta com o respaldo político de pelo menos 207 gestores municipais em todo estado.

Por Rafaela Ferreira

Prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo (PSD) fechou apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) durante encontro no Palácio das Esmeraldas, na noite desta segunda-feira, 25. O prefeito é aliado do senador Vanderlan Cardoso, que neste momento hipoteca apoio ao deputado federal Major Vítor Hugo (PL), outro nome à disposição na corrida pelo Palácio das Esmeraldas. Além de Senador Canedo, Caiado conta com o respaldo do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos); de Trindade, Marden Júnior (Patriota); e de Goianira, Carlão da Fox (PSD), dentre os maiores municípios da região Metropolitana. Em todo o Estado, o governador tem a adesão de, pelo menos, 207 prefeitos.

O canedense sustenta o palanque oposto ao de Vanderlan no fato de que o Estado tem realizado investimentos importantes e trabalhado sempre em parceria com o município. “O governador Ronaldo Caiado tem feito um trabalho muito consistente dentro de Senador Canedo e isto nós temos de reconhecer. E como também sou uma pessoa focada no trabalho e nos resultados, essa parceria tem reflexos políticos e eu não tenho dificuldade em colocar que dentre as pré-candidaturas colocados, a do governador é a que converge com nossos princípios e é o caminho que vamos seguir”, afirma Pelozzo. Segundo ele, a atual gestão tem levado à cidade investimentos em educação, esporte, saúde, infraestrutura e habitação.

O presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM) e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (MDB), explica que o respaldo da maioria absoluta dos gestores municipais a Caiado se deve, sobretudo, à ação municipalista que ele tem trabalhado para que os recursos cheguem aos municípios.